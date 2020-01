Haaland scoort hattrick bij Dortmund-debuut maar dat is niet waar

Haaland scoorde met hattrick bij Dortmund-debuut was de zoveelste blunder op sportzender FOX. Een zender die, wanneer er geen eredivisievoetbal is, grossiert in eindeloze herhalingen of het uitzenden van nieuwjaarsrecepties van een club die daar wel een paar ‘bitterballen’ en wijntjes/biertjes voor over heeft.Op Twitter is al een tijdje een groepje liefhebbers van de echte hattrick actief. Dat zijn oud-sportjournalist Paul Zweverink, wielrenner Peter Merx, Bundesliga-expert Wim Mensen en freelance wielerfotograaf Rudie Ottens. Vier mannen die zich storen aan het ‘verkrachten’ van iets wat binnen de voetbalwereld, een hattrick, speciaal is. Ik heb weleens het genoegen gehad dat ik een hattrick scoorde. Dat zijn momenten die je koesterde en waar ik nog wel eens aan terugdenk. Ik weet niet meer in welk duel dat is gebeurd maar ik denk nog weleens terug aan het beleven van het scoren van een hattrick. Doelpunt nummer een was al mooi al gebeurde dat wel vaker dat ik een doelpuntje meepikte. Twee goals in een wedstrijd kwam wat minder vaak voor en wanneer dat gebeurde zorgde dat voor een lichte vorm van opwinding. Waren het namelijk twee aaneengesloten goals dan zou een derde treffer een hattrick betekenen. En wanneer dat gebeurde, drie aaneengesloten goals, dan was je even het ‘mannetje’ omdat je een hattrick had gescoord. Zo was het vroeger en zo zou het nog steeds moeten zijn. Maar sinds de omhooggevallen: ‘MilanvanDongentjes’ en JJvanGangelentjes’ het op TV voor het ‘zeggen’ hebben ligt de hattrick op het hakblok. Dit weekend scoorde de nieuwe aanwinst van Borussia Dortmund, de van RB Salzburg overgekomen Erling Braut Haaland, als invaller drie keer maar Van Dongen kraaide als een licht overspannen haan dat hij een hattrick scoorde. Maar helaas voor onze Milan, zoals hij teder door Aletha Leidelmeijer, werd aangekondigd, het was geen hattrick. Want nadat Haaland Dortmund de aansluitende 3-2 bezorgde scoorde Jadon Sancho de gelijkmakende 3-3. De volgende twee treffers waren vervolgens van Haaland zodat Dortmund het duel met 3-5 won. Dus geen hattrick voor Haaland maar een die er wel was voor Romano Postema. De jonge spits van FC Groningen scoorde een week eerder namelijk de 4.5 en 6-2 tegen Rot Weiss Essen. Dat is een hattrick en niet datgene wat de omhooggevallen: ‘MilanvanDongentjes’ en JJvanGangelentjes’ er van maken. Een hattrick is het wanneer de drie goals in een helft aaneengesloten zijn gescoord want anders zou ik het al elf seizoenen fout hebben gedaan. Want als verslaggever langs de lijn krijgt een speler van mij pas een hattrick wanneer hij drie aaneengesloten treffers in een helft heeft gescoord.