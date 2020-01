Misschien vind de KNVB een bier uitdelende arbiter wel normaal …dat kan

GeachteBovenstaande mail verstuurde ik op 17 december 2019 naar de KNVB- afdeling noordoost-scheidsrechterszaken. De mail werd vlot beantwoord maar dat was een automatisch antwoord met de mededeling dat de mail was binnengekomen en in behandeling werd genomen. Dat antwoord begreep ik wel want zoals op de sociale goed te volgen was waren er op tal van bedrijven/instellingen al kerstborrels georganiseerd. Dit omdat alles wat denkt belangrijk te zijn aan het einde van de laatste echte werkweek van het jaar op vrijdag, en misschien zelf al op donderdag, al vrij was. Dus het de behandeling van mijn mail zo in het nieuwe jaar gebeuren. We zijn ondertussen met de zeventiende dag van het nieuwe jaar bezig maar het is nog steeds stil vanuit een verschrikkelijk log instrument. Bekend is dat ik helemaal niets heb met de KNVB en ik heel erg jammer vind dat een deel van mijn contributie dat ik aan de SV Bedum moet betalen om daar een potje te mogen voetballen, in de pot van de KNVB verdwijnt. Ik heb gewoon een afkeer van de bond omdat het interessant doen van sommige bobo’s binnen de KNVB mij niet past. Ik weet dat er bobo’s zijn die mijn site volgen en daar ook een mening over hebben. Ik heb daar totaal geen moeite mee en ik weet dat ‘Puurvoetbal’ binnen de bond niet echt populair is. Maar ik baal gewoon van een antwoord, we nemen je mail in behandeling en vervolgens blijft het stil. In de eerste werkweek van januari kon ik mij dat nog voorstellen. Gezien het aantal nieuwjaarsrecepties zal men het ook binnen de KNVB druk hebben gehad. Maar vanaf 13 januari zal het gewone leventje op de burelen van de grootste sportbond toch wel weer begonnen zijn. Maar we wachten het af of er nog een bericht of vraag uit Zwolle komt over dit voorval en twee eerdere waar je van dacht, hier klopt iets niet. Want ergens moet het de bobo’s van de KNVB toch raar in de oren klinken, een bier uitdelende arbiter. Want als ik een bobo in ‘actie’ zie dan wordt hem een versnapering, en wat ik rond de feestdagen nog met eigen ogen zag, aangeboden