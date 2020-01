Je moet als voetbalclub bij je ‘grote broer’ durven kijken

Op maandag 14 januari stond er een interview met Jelmer Meinardi, als een van de mensen van het technisch hart binnen SV Bedum, in deen waar ik via Twitter op werd gewezen.Voor mij was wat Jelmer in devertelde,en wat ik in de papieren versie van de OC las, geen nieuws. Ik volg de jeugdafdeling van de paarshemden al jaren als is dat de laatste tijd door omstandigheden wat minder geworden. Maar nog steeds wordt ik, mede door het clubblad ‘Langs de Lijn wat ik als lid van SV Bedum Oldstars ontvang, van het wel en wee van de jeugdafdeling op de hoogte gehouden. Een prima jeugdafdeling waar door velen wat jaloers naar wordt gekeken en waar soms de kreet te horen is van, ze ‘jatten’ spelers bij ons weg. Een opmerking die ik durf te bestrijden omdat de wereld, en dus ook de voetbalwereld, er meer en meer anders uit komt te zien. Steeds vaker hoor je geluiden dat ouders van jeugdspelers, en de jeugdspelers zelf, wel klaar zijn met het ‘ploeteren’ o.l.v. een goedwillende ouder die ‘even’ een training komt verzorgen. Een training wat soms moet gebeuren op een stukje gras waar ik onze vriend Bietsj nog niet op uit wil laten en wat er voor zorgt dat een training afgeblazen wordt. Als voetballiefhebber ben ik geen fan van wedstrijden op kunstgras. Maar een veld bedekt met kunstgras is voor veel clubs de reddende engel waar het gaat om de trainingen. Wanneer ik kijk naar de regio waar ik ben opgegroeid, de voormalige gemeente De Marne, liggen daar evenveel kunstgrasvelden als op Rottumeroog. Daar ligt, niet zoals in Middelstum, Uithuizen en Warffum een ‘mini-kunstgrasveldje’ waar op getraind kan worden. Een ‘mini-kunstgrasveldje’ wat het trainen niet alleen een stuk leuker maakt maar de jeugdleden ook beter maakt. Natuurlijk weet ik dat er vroeger ook geen kunstgrasvelden waren en ook wij moesten ‘ploeteren’ op velden waar het balletje nauwelijks wilde rollen. Vroeger maakten we buiten de reguliere trainingen veel meer ‘vlieguren’ als voetballer en leerden we ons zelf wel dingen aan zoals traptechniek, duelkracht +conditie. Wanneer ik langs de diverse clubsites surf dan schrik ik vaak van het aantal minuten dat er per week door de jeugd getraind wordt. Een jeugdteam dat op een training 60 minuten traint slaat nergens op. Dat moeten er, zo is mij ruim dertig jaar geleden op de cursus geleert, minimaal 75 minuten per training zijn om alle aspecten van het voetbal aan bod te laten komen. Maar, en dat is het punt, wanneer je niet weet hoe je een training moet indelen/opbouwen gaat dat fout. Want om heel eerlijk te zijn denk ik dat er bij veel verenigingen op het Hogeland, en bij de vereniging waar ik ruim een kilometer bij vandaan woon, niet op de juiste wijze getraind wordt. Ik wil echt niet de wijsheid in pacht hebben maar als liefhebber van het amateurvoetbal vind ik het jammer om steeds te moeten horen dat velen vinden dat het voetballen er niet beter op wordt en waar ik het wel mee eens ben. Dat is jammer voor onze regio waar alleen SV Bedum en VV Winsum maar toonaangevend zijn. Die zijn dat omdat ze, en dat is al vaker gezegd, wat te bieden hebben en waar veel verenigingen mee in gebreke blijven. Een aantal jaren opperde ik het plan bij de vijf toenmalige voorzitters van de verenigingen in De Marne om tot een gezamenlijk O-21 of O-23-selectie te komen. Een selectie die tegen sterke jeugdteams uit de regio, of daarbuiten, zou kunnen spelen. Een idee waar enthousiast op werd gereageerd maar verder niets mee werd gedaan. Dat is iets wat ik nog steeds als een gemiste kans zie. Want niet alleen een speler zou er beter van worden door tegen sterke tegenstanders te spelen. Ook de clubs hadden hun voordeel er mee kunnen doen. Want waarom je oor niet te luister leggen bij de ‘grote jongens’ en dat naar je eigen club vertalen. Iets wat je vroeger ook deed bij het voorbereiden van je trainingen. Trainingen vertalen naar de leeftijdscategorie waar je de trainer van was en wat ze in Bedum en ook in Winsum ook doen. Dus clubs in bijvoorbeeld de voormalige gemeente ‘De Marne’, ga er mee aan de slag voordat het te laat is en er nog meer ambitieuze spelers weglopen naar verenigingen waar men wel ambitie heeft.