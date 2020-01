De controle van spelerspassen in het amateurvoetbal is en blijft zo lek als een mandje

De controle van spelerspassen in het amateurvoetbal is en blijft zo lek als een mandjeHet bovenstaande las ik op Twitter en even dacht ik dat het een onderdeel was uit de totaal mislukte oudejaarsconference van Martijn Koning die als niets verteller bijna evenveel op TV te zien als zijn ‘broer’ Peter R. Maar ik had het fout want dit bericht werd op Twitter gedeeld door ‘el positivo’ Ab van der Velde. Ab deelde een bericht waar ik van dacht hoe kun je dit nu delen. Want het bericht lezende ging ik in gedachten naar de velden waar de amateurs binnenkort weer in actie komen. Die komen weer in actie waarbij er in de diepste spelonken van het amateurvoetbal weer heerlijk aan gerotzooid wordt. Want precies eender dan in 2018 en 2019 gaat dat ook in 2020 gebeuren. Waar we in het standaardvoetbal op de zaterdagen en zondagen bijna structureel te laat starten omdat de pasjes gecontroleerd moeten worden, is dat bij de lagere teams iets wat men met veel plezier overslaat. Daar heeft de dienstdoende clubarbiter vaak geen trek in dat gedoe. Die wil zijn wedstrijdje fluiten en meer ook niet. Dat is vreemd want juist in de diepste spelonken van het amateurvoetbal gaat het vaak fout en niet te zuinig ook. Daar worden de excessen vaak in de doofpot gestopt en moet het wel heel erg bar en boos zijn wil het de media halen. Spelerspassen, breek mij de ‘bek’ niet open. Ik heb binnen de lagere regionen van het amateurvoetbal met regelmaat zaken gezien wat niet klopte. Maar waar door een gebrekkige, of een niet uitgevoerde, pasjescontrole niets mee gebeurde. Daarom zie ik het verhaal van de KNVB ook meer als een onderdeel van een oudejaarsconference dan dat je het serieus moet nemen. Want eerlijk is eerlijk de controle van spelerspassen in het grootste gedeelte van het amateurvoetbal is en blijft zo lek als een mandje .