Een teamuitje in het buitenland is ook voor vijfdeklassers

Begin januari 2016 schreef ik het bovenstaande artikel, een artikel waar ik trouwens nog steeds precies eender over denk, waar ik gisteren, 11 januari, opeens weer mee werd geconfronteerd. Opeens was daar de vraag, klopt het dat een vijfdeklasser uit jouw regio dit weekend voor vier dagen naar Benidorm vertrekt. Ik kon dat bevestigen want inderdaad vertrok een vijfdeklasser uit het Ommelandergebied voor een aantal dagen naar Benidorm. De vragensteller viel, denk ik, bijna van zijn stoel of bankstel en sprak er bijna schande van dat een vijfdeklasser voor een paar dagen naar het buitenland ging. Hoewel ik, zoals in het bovenstaande artikel te lezen valt, een trainingskamp allemaal maar onzin vindt, vond ik de opmerking van de vraagsteller ook onzin. Want waarom mag een groep voetballers+begeleiding die voor hun club in de vijfdeklasse uitkomen niet naar het buitenland voor een teamuitje maar wordt dat voor een tweedeklasser of hoger als normaal gezien. Dat begreep ik niet en begrijp ik nog steeds niet. Door de kracht van de sociale kwamen er de afgelopen dagen de nodige foto’s van trainingskampen voorbij. Foto’s van trainingskampen die je echt als een teamuitje moet zien. Iets wat niet erg is wanneer je het zo benoemd. Uit zeer betrouwbare weet ik dat de vereniging niet heeft meebetaald om te zorgen dat het team+begeleiding naar Benidorm kon en zo hoort het ook. Daarom begreep ik de reactie ook niet dat de voetbalwereld ‘gek’ was geworden wanneer vijfdeklassers op ‘trainingskamp’ naar het buitenland gingen. Dat zie ik namelijk bijna als een vorm van discriminatie onder de mom van, jullie spelen in de vijfdeklasse en daarom zijn de grenzen voor jullie gesloten. Gisteren sprak ik de teamleider, die door omstandigheden niet mee kon, van de vijfdeklasser nog even en die vertelde, ze gaan er samen een paar mooie dagen van maken dat weet ik wel zeker.” Natuurlijk gaan ze er een paar mooie dagen van maken maar noem het dan wel gewoon teamuitje want een ‘trainingskamp’ gaat het echt niet worden.