Een voetbalwebsite heeft geen winterstop maar door Bietsj en dat ‘klote-vuurwerk’ wel

Een voetbalwebsite heeft geen winterstop was deze week een opmerking waar ik wel om kon lachen en waar ik het ergens ook wel mee eens ben.Toen ik op woensdag 8 januari het bericht plaatste dat de voetbalvereniging Omlandia deelnemers zocht voor zijn jeugdtoernooien was dat het eerste bericht in het nieuwe jaar 2020. Het was echter ook het eerste bericht nadat ik op 28 december 20 19 een artikel plaatste over de korrels op kunstgrasvelden die nog voor de nodige problemen gaan zorgen. Ruim een week had ik niets aan mijn website Puurvoetbalonline toegevoegd. Dat kwam niet omdat er niets te schrijven viel. Ik had wel een artikel willen schrijven over ‘Kacha’ Goguadze die als vijftigjarige nog furore maakte tijdens het zaalvoetballen om de Hogeland Cup. Of ik had een artikel kunnen besteden aan Nick Rijzinga wat in mijn ogen de beste keeper was die ik tijdens de zesde editie van de Hogeland Cup in actie heb gezien. Ook had ik mijn ‘Sterrenteam’ 2019 kunnen maken van spelers op het Hogeland, en een beetje Westerkwartier, die ik ‘live’ heb zien spelen. Vanaf de feestdagen tot na de jaarwisseling had ik ook aandacht kunnen schenken, en respect tonen, aan de wedstrijdsecretarissen in het amateurvoetbal. Mannen en vrouwen die steeds meer moeten leren omgaan met de grappen en grollen van hun eigen leden of die van de tegenstander. Want bij steeds meer wordt het recreatieve gezien als, ik doe waar ik zin in heb en wat jij daar van vindt is jouw probleem. Natuurlijk had ik nog een tweede korrelverhaal kunnen maken. Een tweede korrelverhaal waar velen nog het nodige mee gaan beleven en die, wanneer ze niet uitkijken, ze de nodige aan centjes gaan kosten. Zo waren er voldoende onderwerpen waar ik met Puurvoetbal het nodige aan aandacht aan had kunnen en willen besteden. Maar vreemd genoeg, maar in dit geval juist niet, deed ik dat niet. Ik deed datgene waar ik door de redacties van deen devoor gevraagd was maar dat was het wel. Zo bleef Puurvoetbal de laatste dagen voor en de week na de jaarwisseling leeg en dat had een reden. De dagen vanaf de eerste kerstdag t/m het eerste weekend waren namelijk niet leuk op de Peperweg. Waar onze vriend Bietsj in zijn eerste twee levensjaren maar weinig hinder had ondervonden van vuurwerk, hoe anders was dat in zijn derde levensjaar. Een bak ellende was nog zacht uitgedrukt want iedere knal die er vanaf de eerste dag van de twee waarop bijna heel Nederland zit te gourmetten zorgde voor een schrikreactie bij een dier dat een knal 7x sterker hoort dan wij als mens. Dat zorgde, en wat niet erg is, voor nog meer aandacht geven aan Bietsj, en daardoor veel TV-kijken. Niet direct mijn hobby maar met vaak een Mechelaar op schoot wel het enige wat mogelijk was. Ik was al geen echte voetbal op Tv-kijker maar snap eerlijk gezegd na Boxing Day en de overige voetbaldagen ook niet precies waarom velen idolaat van de Premier Leaque zijn. Maar het ook in Ezinge steeds sterker geknal nam dus het nodige aan tijd in beslag zodat het dus wel een ‘winterstop’ van Puurvoetbal werd. Helaas een noodgedwongen iets waar ik de komende jaren geen verandering in zie komen. Want burgermeesters roepen nu van alles. Maar wedden dat het wat een vuurwerkverbod betreft wel woorden maar geen daden wordt? Zo stond er tussen 28 december 2019 en 8 januari 2020 dus geen nieuws op mijn site en de eerste die dat jammer vond ben ik. Want het is gewoon jammer dat je door dat ‘klote-vuurwerk’ , en wat ook nog eens een bak ellende geeft , niet aan een eigen mooie hobby toekomt.