Training SV Bedum Oldstars: Tonnie aan de leiding in het ‘Jan schraap mij de wortel-klassement’

Op de eerste training van de SV Bedum Oldstars was er aandacht voor het overlijden van oud-lid Willy Smit en Jacco Slager hadden we Wessel 2.0 met twee mooie goals en gaat Tonnie aan de leiding in het ‘Jan schraap mij de wortel-klassement’ .Bij binnenkomst van de kantine waren er al meer stars aanwezig dan ik had verwacht. Dat had, zo bleek al snel, alles te maken met het feit dat de teamgenoten die in 2018 naar Iran waren geweest een bijeenkomst hadden gepland om te kijken of ze wel of geen tweet naar het gekke opperhoofd in Iran en naar die andere gek in Amerika, Donald John Trump, moesten sturen dat ze moesten kappen met die onzin wat bijna de hele wereld in zijn greep heeft. Voor de rest was het handjes schudden en ging het al snel over de biografie van Cruijff, het leegtrekken van de portemonnee van veel voetballers in het betaald voetbal zonder verstand van zaken en de onzin van het vandalisme rond de jaarwisseling. Na het fluitje, klinkt in 2020 niet anders dan een jaar eerder, was er even een moment van stilte voor Jacco Slager en Willy Smit voordat er over werd gegaan naar de lijst met afwezigen. Een lijst die wat korter was dan aan het eind van 2019. Vanuit het oogpunt van de piracywet gaan we de afwezigen niet meer noemen want voor je het weet heb je een proces aan je kont hangen. Vierentwintig stars waren beschikbaar om de eerste training te volgen in een poging om het bij de meeste toegenomen gewicht wat tot normalere proporties terug te brengen. Zo werd het een training met de bekende rek, strek, buig, hang en meer van dit soort oefeningen die werden gevolgd door de oefeningen om het balgevoel wat terug te krijgen. Dit soort oefeningen wordt ook wel pass en trapvormen genoemd. Maar al snel ging het op deze eerste training naar het onderdeel waar je als voetballer op leeftijd eigenlijk voor komt, de partijtjes. Hoe leuk de andere oefeningen soms ook zijn, de partijtjes zijn toch de krenten in de pap, de kersen op de taart, uitjes op een zoute haring of mayo bij een balletje gehakt. In onze eerste partij speelden we tegen ‘team Tonnie’ waarbij de naamgever van dit team bij zijn eerste balcontact de 1-0 scoorde. Ik moet zeggen dat ik mij blijf verbazen of de doelgerichtheid van ‘der Bomber’ maar waar ook respect voor op zijn plaats is. Want ergens op een zaalvoetbaltoernooi kwam ik Appie Niemeijer tegen die vertelde wat het mogen voetballen voor zijn vader betekende. Het nog mogen, en kunnen voetballen, betekend namelijk heel veel in het leven van Tonnie. Onze Bomber er is er namelijk weer door opgefleurd en wat goed om te horen is. Maar dat laatste is ook direct de reden dat ik mij alle dagen stoor aan dat vreselijk hypocriet gedrag van alle azijnzeikers die het versneld voortbewegen zonder bal maar blijven veroordelen. Niet heel lang geleden zag ik beelden van onze voetballende buren uit Winsum/Sauwerd voorbijkomen. Beelden van ‘rennende’ spelers maar die dik schik hadden. Dat is datgene waar het om zou moeten draaien, plezier maken, i.p.v. azijnzeiken over iets wat in jouw ogen niet mag omdat je lijf dat niet meer verdraagt, of nog erger, luistert naar mensen die het verschil niet weten tussen een voetbal en een strandbal. Maar wie weet gaat er in 2020 een lichtje branden bij de zeurpieten en gaan die ze eindelijk zien dat er zijn die het nog op kunnen brengen, door wat meer meters te maken, om hun fysiek wat minder sterke teamgenoten een mooie training te bezorgen. Wie op deze eerste training van 2020 ook een mooie morgen had was Wessel Hoekzema. Het kan bijna niet anders of Wessel heeft al het voetbal rond de, voor velen, feestdagen tot zich genomen. Waar Wessel vorig jaar nog veelvuldig centraal achterin bleef spelen kwam hij nu opeens mee op. Dat zorgde zelfs voor twee goals wat er al meer waren dan in het hele jaar 2019. Dat zorgt dat hij nu als ‘Wessel 2.0 door het leven gaat want als centrale verdediger je collega in het centrum, Jan ‘Douchekop’ van Dijk, alleen durven achterlaten laat zien dat je alles onder controle hebt. Zo kwam er een einde aan een eerste training waarbij Tonnie het klassement om de ‘Jan schraap mij de wortel-bokaal’ met drie treffers aanvoert en waar zeker weten nog veel goals bij gaan komen