Eigenaren van kunstgrasvelden moeten zorgen dat de korrels niet ‘weglopen’.

Je kunt nu eenmaal niet alles lezen/vinden wat nieuws is en dan is het mooi dat er zijn die je ergens op wijzen zoals het bericht dat er donkere wolken boven de eigenaren van kunstgrasvelden hangen.De link https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4968016/eigenaren-kunstgrasvelden-riskeren-boetes-voor-milieuvervuiling laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De eigenaren van kunstgrasvelden hebben namelijk de plicht om te zorgen dat de korrels die het plasticgras bedekken daar blijven waar ze horen. Een bijna onmogelijke opgave zo weet ik uit eigen ervaring. Mijn plezier in het spelletje, wat voetbal is, zorgt dat ik minimaal een keer per week op kunstgras loop te ballen. Mijn favoriete ondergrond is het niet omdat het soms voor wat pijn in je onderrug zorgt en het bij zonnig weer en +20 graden meurt als ben je werkzaam in een autobandenfabriek. Een stank bij een temperatuur van zon en +20 graden die je na een ochtendtraining minder fit doet thuiskomen als teken dat het niet gezond is om onder die condities te sporten. Ik heb mij dan ook voorgenomen om de’ +20 graden met een zonnetje’- trainingen te schrappen want bij dergelijke omstandigheden is een duurloop rond de klok van 07.00 een stuk gezonder. Maar de link laat ons verder lezen dat het verboden is om de bodem te vervuilen en dat is wat er gebeurt waar we het hebben over het verspreiden van de korrels die volgens sommige kenners van alles wat het RIVM roept niet schadelijk zijn. Dertig smerige autobanden op een voetbalveld, ik vind het nogal wat en wat nooit goed voor de mens en het milieu kan zijn. Het milieu waar het bijna alle dagen overgaat. Maar in Enschede is er nu een boete opgelegd aan een voetbalclub omdat de korrels tot buiten vijftien meter buiten het speelveld lagen. Maar mij nog het meest bevreemd in het bericht is deze passage,Dit is toch andere taal dan wat de RIVM een drietal jaren geleden kraaide en de criticasters op het gebied van het gebruik van velden met nepsprieten niet zo moesten zeuren. We weten allemaal dat een beetje voetbalclub bijna niet meer zonder kunstgras kan. Wil je je leden een beetje goede trainingsfaciliteiten aanbieden dan ontkom je niet aan de aanleg van een kunstgrasveld die soms groot maar ook vaak klein van afmetingen is. Maar wat er nu in Twente is gebeurd mag wel een waarschuwing zijn voor eigenaren/gebruikers van kunstgrasvelden. Boetes van een paar duizend euro is nogal wat. Een bedrag wat verenigingen beter in hun jeugdopleiding kunnen stoppen i.p.v. dat ze een boete krijgen omdat de korrels van het veld zijn ‘gelopen. Dus op de valreep van 2019 toch nog even een momentje voor veel clubs. Als zelfs de RIVM opeens gaat roepen dat de rubberkorrels schade toebrengen aan de bodem en het grondwater zou ik er maar voor zorgen dat de korrels daar blijven waar ze horen en dat is op een plastic voetbalveld waar je bij +20 en een zonnetje niet moet zijn