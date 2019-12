Een vraag waar geen antwoord op kwam

Op de eerste van de twee dagen dat ‘iedereen’ lief voor elkaar is schreef ik op Puurvoetbal een artikel, http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/13475-mijn-weekendmoment-kleine-verenigingen-moeten-de-oudere-jeugd-meer-prikkelen , over het jeugdvoetbal in de oudere teams in het bijzonder. Een artikel waar een reactie op kwam en door mij met een vraag werd beantwoord werd maar vreemd genoeg geen antwoord op kwam.De reactie op het artikel was, ‘’Ik vond deze reactie, en dan druk ik mij zacht uit wat vreemd want in mijn beleving had ik het over iets, het komen tot een O-21 selectie in een gebied waar het jeugdvoetbal wel een positieve impuls kan gebruiken. Daarnaast had ik het ook over de trainingen van jeugdteams waar men steeds minder vaak de juiste personen kan vinden. Daarom plaatste ik de volgende commentaar op facebook met daar een vraag in verpakt, ‘Nu snap ik prima dat niet iedereen op een tweede kerstdag niet achter de laptop zit maar ik ben wel benieuwd naar de reactie op mijn vraag. Want de opmerking van de persoon dat het wel erg gemakkelijk is om de vereniging de schuld te geven zie ik als kort door de bocht. Men roept overal dat wil je de jeugd vasthouden je wel moet investeren omdat het anders in vooral de bovenbouw een lastig verhaal wordt. Ik weet niet of de schrijver van het commentaar heel veel bij andere verenigingen komt maar doet hij dat wel dan weet hij dat vooral de kleinere verenigingen het namelijk lastig hebben om tot teams in de bovenbouw te komen. Daarom ook de opmerking, je moet de jeugd prikkelen om voor de club te behouden en wat bijvoorbeeld kan door als bijvoorbeeld de vijf verenigingen in de voormalige gemeente De Marne tot een O-21 selectie te komen en die tegen leuke tegenstanders te laten spelen. Iets wat ook prima kan in de regio waar de schrijver van het commentaar actief in de voetballerij actief is, omgeving Middelstum, prima kan. Want precies eender dan in de voormalige gemeente De Marne kan ook die regio wel een positieve impuls gebruiken. Dus vandaar dat ik benieuwd ben naar het antwoord op de vraag,