Mijn weekendmoment: Kleine verenigingen moeten de oudere jeugd meer prikkelen.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Ging mijn eerste weekendmoment over het afbreken van de diverse jeugdcompetities, mijn tweede moment van het afgelopen weekend gaat over de bijbaantjes van jeugdspelers in combinatie met het voetballen. Dat de jeugd graag een zakcentje wil verdienen is niet vreemd. Dat is iets wat een steeds grotere rol in de tegenwoordige tijd speelt. Iets wat, zo hoorde ik dit weekend voor de zoveelste keer, bij vooral de kleinere verenigingen een regelrechte bedreiging vormt voor de doorstroming van jeugdspelers naar de senioren. Een ontwikkeling die mij niet echt verbaasd en wat al een aantal jaren speelt, Buiten de grote verenigingen, SV Bedum en vv Winsum, om zijn de clubs met een team O-19 in hetop de vingers van een hand te tellen. Daarbij zijn de voetbalverenigingen in de oude gemeente De Marne helemaal de dissonant. De vijf verenigingen daar hebben niet een O-19 team en ook is een team O-17 soms niet eens haalbaar. Dat heeft meerdere oorzaken zoals daar is de krimp in veel dorpen op het hogeland maar de belangrijkste reden is, zo hoorde ik het afgelopen weekend, dat de jeugd bijbaantjes heeft. Ik vond dat een wat rare opmerking want het zijn toch niet alleen de jeugdspelers van de kleinere verenigingen die bijbaantjes hebben. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat jeugdspelers van bijvoorbeeld vv Winsum of SV Bedum niet ergens werkzaam zijn. Ik vond de opmerking van de bijbaantjes zijn de oorzaak van een slechte doorstroming van de jeugd te gemakkelijk en helemaal wanneer je dat afzet tegen de verhalen die je steeds vaker hoort. Wanneer bij vooral de kleinere verenigingen de jeugdspeler aan moet sluiten bij de senioren dan komt het echte probleem om de hoek kijken. Dan hebben de meeste jeugdspelers vanuit de jeugdopleiding maar weinig bagage meegekregen die hun in het seniorenvoetbal echt kan helpen en het voetballen doet verlaten. Vaak schrikt de hoofdtrainer zich een ‘rolberoerte’ als hij kijkt naar bijvoorbeeld de basistechniek van de meeste jeugdspelers. Jeugdspelers die op een laag niveau spelen en trainen en wat al vaak bij de jongste jeugd begint. Dat is jammer maar wel steeds meer de realiteit omdat goed opgeleid kader niet aanwezig is. Sterker nog, er zijn zelfs verenigingen die een voetbalschool in moeten schakelen die trainingen komen verzorgen. Terugkomend op de oudere jeugdteams is het natuurlijk ook zo dat je als kleine vereniging je jeugdspelers ook wat moet bieden. Dat kan zijn in de vorm van juiste trainingen waar ze van een trainer wat van leren i.p.v. dat het ‘bezigheidstherapie’ is waar een speler snel klaar mee is. Maar er is meer waar je jeugdspelers mee kunt ‘prikkelen’ en wat ergens in mei 20 17 al werd aangegeven. Waar velen van mening zijn dat een samenwerking tussen de clubs in de voormalige gemeente De Marne op het gebied van vooral de oudere jeugdteams zeer welkom zou zijn werd daar ruim twee jaar geleden een voorzet gegeven. Een voorzet in de vorm van, waarom kom je als vijf verenigingen in De Marne niet met een gezamenlijk team O-21. Een team samengesteld uit talentvolle spelers van de vijf verenigingen en die er echt wel zijn. Een team dat tegen andere O-21 teams zou kunnen spelen en waar de boys alleen maar beter van worden. De opmerking van toen werd enthousiast ontvangen maar verder is er niets mee gebeurd. Dat is niet alleen jammer maar ook dom want dat was nu juist iets geweest om je jeugdspelers mee te prikkelen. Jeugdspelers die nu weglopen omdat de trainingen ze maar weinig plezier geeft en ook de competitie geen reden is om op het werk wat te regelen zodat een bijbaantje en het voetballen elkaars ‘vriendjes’ zijn, Of er door dit artikel wat gaat veranderen denk ik niet. Maar dan ook niet piepen als je over tien jaar op het komend decennium terugkijkt en je met je vereniging al vijf jaar in de reserveklasse van het amateurvoetbal aan loopt te modderen. Want dat gaat het worden wanneer veel kleine verenigingen op deze voet verder gaan en je je blijft verschuilen achter de bijbaantjes die jouw jeugd echt niet alleen heeft.