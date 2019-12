Sportman van het jaar 2019: Henk Trox (karateka Dojo Katsu)

Sinds een paar jaar kom ik voor Puurvoetbalonline aan het einde van weer een jaar tot een ‘sportman, sportvrouw en sportclub van het jaar’. Een ‘verkiezing’ die puur en alleen op mijn gevoel is gebaseerd. Een gevoel om een man, vrouw of club eens extra in het zonnetje te zetten. Een verkiezing waar niets mee te winnen valt behalve de ‘eeuwige’ roem van een website die hoopt deze ‘verkiezing’ nog een aantal jaren voort te zettenMijn ‘sportman van het jaar’ ken ik al een groot aantal jaren. De laatste jaren is dat minder intensief dan zeg maar bijna tien jaar geleden. Maar op zaterdag 24 november 2018 kwam ik hem opeens in een andere hoedanigheid tegen dan dat ik hem kende. Iets wat ik niet had verwacht en wat ik toen de persoon in kwestie ook vertelde. Het contact was direct weer als vanouds en er werden direct herinneringen opgehaald over ‘Guus’ en een gezamenlijke schorsing die we binnen het UMCG mochten beleven. Een gezamenlijke schorsing door ‘opperhoofden’ bedacht en waar wij een dag later bij binnenkomst van de ‘rechtszaal’ vreselijk om moesten lachen. Maar niet alleen daar ging het over want mijn oud-collega Henk Trox had wilde plannen. Henk vertelde dat hij in de zomer van 2019 voor de eerste Dan zwarte band naar Hongarije zou gaan. Ik vond dat mooi dat hij dat doel voor ogen had en schreef daarover in het verslag van het 19Katsu Gala. Iets wat koren op de molen was van Shinan Lammert Meinema die Henk liet ‘voelen’ dat er geen weg meer terug was. Aan het begin van de zomer was er een interview met Arjan Huitsing, Taco Bisschop en de toen 42-jarige Henk Trox uit Warffum. Het drietal was klaar voor het examen waarbij Arjan en Henk dertig keer anderhalve minuut, met een tussenpauze van dertig seconden moesten vechten. Alleen de gedachte deed bij mij het beeld beseffen dat er een prestatie geleverd die nog een stukje verder ging dan topsport. Dit was een kwestie van overleven. Om het verhaal kort te houden, Henk, maar ook Arjan en Taco, die voor de tweede Dan zwarte band veertig keer moest vechten, slaagden voor het examen. Iets waar ze enkele dagen later in hun eigen Dojo voor werden gehuldigd. Maar voor Henk Trox hield het daar niet mee op want waar Taco en Arjan al op het Katsu Gala hadden gevochten had dat niet het geval bij Henk. Maar Shinan Lammert Meinema is een meester in het motiveren van zijn pupillen en dat zorgde dat Henk Trox op zaterdag 23 november in de dertiende partij van de avond in actie kwam. Ik ben al een redelijk aantal keren bij het Katsu Gala geweest maar de 20editie was een speciale door het meedoen van een oud-collega waar ik het nodige mee heb beleeft. Ik was al verbaasd dat hij voor de eerste Dan zwarte band ging maar dat hij ook echt ging vechten maakte mijn respect voor zijn prestaties alleen maar groter. Ik weet wat Henk er allemaal voor heeft gedaan en gelaten en dat is knap en verdiend heel veel respect. Met een gezin, je werk en daarnaast kneiterhard trainen omdat Shinan Lammert Meinema je zo ‘gek’ heeft gekregen om op 43-jarige leedtijd je debuut als vechter te maken is een topprestatie. Op zaterdag 23 november won Henk Trox zijn eerste partij als karateka van Dojo Katsu en liet hij zien dat wanneer je echt iets wil, dat absoluut gaat lukken en vandaar dat ‘Guuuuus’ mijn sportman van het jaar 2019 is