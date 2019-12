Mijn 'weekend'-moment:Afbreken competities? KNVB heeft groot gelijk

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Zaterdag was daar een moment waar ik zondagmorgen nog eens rustig aan terugdacht en er opeens anders tegenaan keek. Zaterdag ging het opeens over het feit dat het steeds vaker gebeurt dat competities niet uitgespeeld worden. Dit omdat er wedstrijden zijn afgelast/uitgesteld die op een later tijdstip niet meer ingehaald kunnen worden. Dat is jammer werd er in de bestuurskamer gezegd en ik ging daar in mee. Want was de opmerking, leg dat spelers of speelsters maar uit. Maar de volgende dag, na het schrijven van het verslag van het duel RZB-Middelstum en het ‘inkleuren’ van de verslagen over de belevenissen van Zeester en Ezinge op het Leekster Voetbalgala, was daar het moment dat ik terugdacht aan het moment in de bestuurskamer in Baflo. Ik dacht opeens van, is het wel jammer voor welke speler of speelster dan ook dat een aanstaand kampioenschap als sneeuw voor de zon verdwijnt. Waarom zou dat jammer moeten zijn in een tijd dat het niet willen/kunnen/ mogen spelen steeds meer de overhand krijgt. Want kijk op donderdag/vrijdag/zaterdag op Twitter en je weet niet wat je meemaakt waar het gaat over duels die niet gespeeld worden. Een ‘fenomeen’ wat zich als een olievlek een weg baant in het amateurvoetbal. Was dat eerst nog alleen in de B-categorie, ook in de A-categorie krijgt men er al mee te maken. Zo kwam er in zondag 5D een paar weken geleden een ploeg niet opdagen omdat er een teamuitje was gepland terwijl men een week later een vrij weekend had. Ook daar moest ik dus aan denken toen ik nog eens terugdacht aan de woorden, leg dat maar eens uit. Opeens dacht ik, wie moet wat uitleggen in een tijd waarin steeds meer alleen maar zichzelf gedacht wordt en waarbij de ouders een belangrijke rol spelen. Nog niet heel erg lang geleden was daar het verhaal van een club dat een jeugdteam had teruggetrokken omdat de ouders te beroerd waren om aan een rijschema mee te werken. Die leverden hun kind af en de club in kwestie moest het verder maar uitzoeken. Onbegrijpelijk maar toch echt de waarheid. Of het verhaal van een duel dat werd afgelast omdat een team niet op het vastgestelde tijdstip wilde voetballen en men gewoon even appte dat men niet kwam. Bizar maar waar gebeurt. Ik heb het al vaker gezegd, ik ben blij dat ik niet meer in competitieverband voetbal. Je zult namelijk maar afhankelijk zijn van teamgenoten en tegenstanders die jouw hobby lopen te ‘verkloten’. Daarom verandering ik met ‘terugwerkende’ kracht mijn mening over het niet afmaken van de competities. Dat is namelijk een prima beslissing van de KNVB en mochten er verenigingen zijn die gaan lopen piepen of mauwen, beste KNVB ‘klets’ er dan ook nog maar een beste boete overheen…..