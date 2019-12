Tien jaar Puurvoetbalonline.

Vandaag, 20 december 2019, is het precies tien jaar geleden dat ik met mijn website www.puurvoetbalonline.nl actief werd. In de tien jaar is er veel gebeurd met niet alleen de site maar datgene waar Puurvoetbal, zoals de site al snel genoemd werd, voor was bedoeld, het besteden van aandacht aan het amateurvoetbal wat zich voornamelijk boven de stad Groningen afspeelt.Tien jaar geleden was het dat het telefoontje uit Alkmaar kwam dat www.puurvoetbalonline.nl was ‘geboren. Een site met vooral aandacht voor het amateurvoetbal in het gebied waar ik sinds 26 april 2008 voor deactief ben. Over het amateurvoetbal in onze regio viel en valt genoeg te schrijven en wat in die tien jaar ook voldoende is gebeurt. Dat waren interviews, wedstrijdverslagen maar zo links of rechts een artikel waarbij ik op het randje schreef of er zelfs over ging. Iets wat mij niet vreemd is wanneer ik kijk naar mijn periode in het UMCG waar ik mij voldoende liet horen tijdens een werkoverleg of wat voor functioneringsgesprek dan ook. Want een grijze saaie duif wilde ik niet zijn en wat ook Puurvoetbalonline niet past. Ik zal de laatste zijn die zegt dat ik met alles wat ik op mijn site heb geplaatst keurig binnen de lijntjes heb gekleurd. Maar dat wist ik al voordat ik op 20 december 2009 met Puurvoetbal begon. Maar de laatste jaren is het toch wat anders geworden wat het buiten de lijntjes kleuren betreft. De onderwerpen waar ik best veel aandacht aan heb besteed zijn nog steeds actueel en schreeuwen eigenlijk om aandacht. Maar nu de zestig al bijna drie jaar gepasseerd is er moment gekomen dat andere zaken voor mij belangrijker zijn zoals de geboorte van Morris, Maud, Noor en Tim. Morris en Noor, die in Haarlem wonen, zie ik helaas te weinig maar dat komt omdat de weekenden ergens langs de lijn bij een voetbalwedstrijd, of een ander sportevenement mij nog steeds heel veel plezier bezorgen. Precies eender dan de momenten dat ik er voor kan zorgen dat de redacties mijn verslagen op tijd binnen hebben. Verslagen die ik sinds enkele maanden niet meer op mijn site plaats. Naast dat de redactie ze graag exclusief voor de krant wilde houden was ik zelf ook wel klaar met het soms gezeur over een verslag. Want dat is de kracht van de sociale media waar het gewoon face to face zeggen niet bij past. Dat is natuurlijk jammer maar zo is het nu eenmaal en waarom de anoniemen op bijvoorbeeld Twitter mijn sympathie niet hebben. Maar alles een beetje volgend is dat wederzijds. Maar, zo zei ik deze week nog tegen een goede vriend, zolang Morris, Maud, Noor en Tim hun opa lief vinden is er voor mij geen reden tot ‘paniek’. Dit viertal heeft er echter wel voor gezorgd dat je alles nog meer gaat relativeren of bij je langs laat glijden. Daarnaast ben je blij met het feit dat je nog met regelmaat een duurloopje kunt doen en sinds de zomer van 2017 weer een balletje kunt trappen bij de SV Bedum Oldstars. Een keer per week, soms twee keer, een balletje als zestigplusser trappen is iets wat je moet koesteren. Dat moet je koesteren omdat, en dat heb ik in de tien jaar van Puurvoetbalonline te vaak meegemaakt, het opeens afgelopen kan zijn en er voor mij bekende uit de amateurvoetbalwereld is weggevallen. Dus ook daarom, ga ik mij niet nog langer druk maken om die klote nepgrasvelden waar het bij +20 graden niet fijn op sporten is. Ook ga ik mij niet meer druk maken om veel jeugdafdelingen die eigenlijk moeten samenwerken maar dat weigeren te doen en dus ‘heerlijk’’ doormodderen. Ook ga ik mij niet meer druk maken om de willekeur bij het aanstellen van scheidsrechters voor de nacompetitie. Dat is en blijft natte vinger werk van uit Zwolle waar dat voor het noorden eerst Heerenveen was. Daar ga ik mij niet meer druk om maken en wat ook geldt voor het feit dat het voetballen voor kinderen met een beperking in onze regio nooit echt van de grond is gekomen. Ook daarvan zeg ik, het is zoals het is en zo zal het blijven. Tien jaar Puurvoetbalonline is een mooie mijlpaal maar de ‘bezoekersaantallen’. ik heb echt geen idee. Op vrijdag 17 oktober 2014 was daar het aantal van 500.000 bezoekers wat zou kunnen betekenen dat we inmiddels de miljoen bezoekers zijn gepasseerd. Mocht dat zo zijn is dat mooi maar is het anders dan is het ook goed. Want op deze twintigste dag van december liet een WhatsApp-bericht van Martine mij eens te meer beseffen dat alles maar betrekkelijk is. Geen eigen huis en per eind februari op zoek moeten naar een andere baan is iets wat een moeder niet graag wil horen en dan is honderdtachtig kilometer ver. Wat zegt het dan dat een site met veel aandacht voor het amateurvoetbal op het hogeland zijn tienjarig jubileum ‘viert’. Om heel eerlijk te zijn, dat zegt dan helemaal niks.