Training SV Bedum Oldstars: Veel afwezigen, ‘dooie’ ballen, en dozen om schoenen

De laatste training in dit kalenderjaar stond voor de SV Bedum Oldstars in het teken van delegeren, 'dooie' ballen dozen en veel afwezigen die de winterstop stevig op moeten trainen wanneer ze 8 januari weer van de partij willen zijn.Op woensdag 18 december stond de laatste training van de SV Bedum op het programma. Een training die door ‘Adje-interim’ Tonnie Niemeijer was doorgeschoven naar een van zijn assistenten omdat Tonnie later op de dag een afspraak had met PSV waar hij als spitsentrainer in beeld is. Voordat de training begon kwam eerst het boerenprotest ter sprake en natuurlijk ook de topprestatie van de Nederlandse handbaldames. Maar al snel ging het over de eredivisie en FC Groningen in het bijzonder. Zo kwam ‘verkeersleider’ Poldervaart voorbij, het dom gedrag van Buijs en het spel van de Groningers dat het slagroom op de kersttaart zuur laat worden. Maar al snel was daar de riedel van de assistent van de assistent Jan van Woudenberg die constateerde dat er in totaal achttien aan de training deelnemende stars aanwezig waren. Een gering aantal omdat een groot gedeelte van onze ‘stars’ ergens hinder van ondervindt of andere verplichtingen had. Zo was aan ‘Mike’, onze bokser uit Irak gevraagd of hij nog een tijdje langer voor de ‘special force’ actief wilde blijven om nog zo links en rechts wat boefjes te vangen. Gezien de salariëring, duidelijk boven de Balkenende-norm, zag Mike dat wel zitten zodat we nog even op zijn terugkeer moeten wachten. .Na wat verdere mededelingen van coördinator Van Woudenberg en in de kleedkamer het gesprek over de aankoopprijs van een bepaald type hond, ging het richting het veld.Bij aankomst op het veld lagen de ballen al te wachten. Ballen, waar ook de eerste selectie mee traint, die zo ‘dood’ als een pier waren. Ik heb mij al vaker verbaasd over hoe de ballen waar wij mee trainen zijn opgepompt. Uit mijn periode als medewerker in een sportzaak waar de ballen met echt honderden per jaar de winkel uitgingen weet ik wel een beetje hoe een bal moet zijn opgepompt. Maar een bal waar je bijna een spijker op krom kunt slaan slaat nergens op. In een voetbal moet een beetje ‘leven’ zitten en je moet niet het gevoel hebben dat je tegen een blok beton loopt te trappen. Gelukkig voor ons, en de ballen, kon de geblesseerde Massoud via het bij velen bekende pennetje de ballen op de juiste spanning brengen zodat je het idee had dat je tegen een voetbal trapte en niet tegen een blok beton. Ik heb geen idee wie bij de eerste selectie ‘chef ballenoppomper’ is maar misschien is het handig voor de ‘chef ballenoppomper’ om zich op woensdag 8 januari rond half tien even te melden voor een workshop ‘hoe breng ik ‘dooie ‘ ballen tot levenNadat de ballen op de juiste spanning waren en de oefeningen die nodig zijn voor ik weet het niet voorbij waren was het de hoogste tijd voor het laatste toernooi van het jaar. Een toernooitje waarin mijn team drie keer scoorde en daarmee een keer met 2-0 won, een keer met 1-0 verloor en een keer met 1-1 gelijkspeelde. Drie goals die werden gescoord door iemand met de dozen om de schoenen want de drie goals stonden niet in verhouding tot de zeker tien opgelegde kansen die hij kreeg om tot scoren te komen. ‘Der Bomber’ , als ‘alltime’ topscoorder van de SV Bedum Oldstars had er namelijk zeker zeven van deze kansen gezet. Zo werd duidelijk dat bij deze voetballer uit het pittoreske’ Ezinge de scherpte er een beetje af was waar meer stars last van hadden. Iedereen verlangde wel een beetje naar de winterstop die voor de een in het bezoeken van twee amateurvoetbalduels, de nodige zaalvoetbaltoernooien, voetbalboeken en bladen lezen zal bestaan , waar een ander de gezelligheid onder of naast de kerstboom zal zoeken. Zo hoort het ook te zijn dat iedereen, behalve ‘mijn’ AZ-fan die, net als velen in de zorg, hulpdiensten en horeca, beide kerstdagen om 07.00 uur op zorgcentrum Mercator wordt verwacht, tijdens de kerst en oud en nieuw doet waar hij of zij zin in heeft , Daarom hoop ik oprecht dat iedereen daardoor prima feestdagen heeft en verder een gelukkig en gezond 2020 mag beleven.