Weekendmomenten: Zelfgemaakte soep en een bier uitdelende arbiter.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Zaterdag stond voor mij het duel tussen Noordpool en Ezinge op het programma. Een duel tussen nummer vijf Ezinge en nummer elf Noordpool. Op papier dus geen duel waarin de thuisploeg zwaar favoriet was. Iets wat overigens geldt voor het merendeel van de duels die Noordpool dit seizoen moet spelen. Maar dat is min of meer een bewuste keuze geweest in Uithuizen waar men er voor heeft gekozen om zijn O-19 intact te laten wat wel betekent dat het eerste elftal een moeizaam seizoen kent. Een week eerder was ik ook in Uithuizen en zag ik hetzelfde tafereel dan zaterdag. Een selectie die keurig aan een prima lunch zat. Bij binnenkomst van de kantine was daar de opmerking van Willem Kluin en Ronald Klip, samen de technische staf vormend, wil je ook een kopje soep. Wetende dat een bakje soep je schrijfgedrag niet gaat veranderen was er geen belemmering om aan te schuiven en Willem vertelde wat de achterliggende gedachte was. ‘We moeten, nu we het qua resultaten lastig hebben, zorgen dat de sfeer goed blijft en we een hecht team vormen. Daarom gaan we voor ieder thuisduel gezamenlijk eten en wat steeds door twee andere spelers wordt georganiseerd. Die bepalen wat voor brood en beleg dat er komt maar van een ding blijven ze af en dat is de soep. De soep wordt door mij persoonlijk gemaakt en komt dus niet uit een blik. Ik moet eerlijk zeggen, na twee hapjes geloofde ik Willem op zijn woord want de soep smaakte uitstekend. Onder het eten ging het natuurlijk over het nu maar ook over de toekomst van het vlaggenschip van Noordpool. Een vlaggenschip van een vereniging uit een dorp dat gezien het inwonersaantal te laag staat/speelt. Maar Willem en Ronald zijn twee positivo’s die er echt wat van willen maken en wat prima kan. Want, zo was de opmerking zaterdagmiddag, veel slechter kan het niet. Zo werd het, dankzij de soep van Willem een leuke binnenkomer in Uithuizen en wat even later in een altijd gezellige bestuurskamer van Noordpool werd voortgezet.Soms hoor je langs de lijn verhalen waar je van denkt, dat kan niet waar zijn tot ze d.m.v. foto’s bevestigd worden. Zondag hoorde ik een verhaal dat ik dacht van, dit kan niet waar zijn. Een arbiter die een duel in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal in goede banen moet leiden, waar hij niet helemaal in slaagde, deelt na afloop aan de winnende partij twee grote pinten met bier uit. Gelukkig ben ik niet de enige die de foto van dit tafereel heeft gezien want je kunt je ogen bijna niet geloven. Je hoort het wel vaker dat een arbiter ergens kind aan huis is en het ook nog eens verdomd om Nederlands te praten en wat al erg is. Maar wanneer een arbiter met het uitdelen van twee grote pinten bier naar een partij gaat ‘strooien’ moet je je helemaal afvragen of deze ‘thuisfluiter’ niet per direct tot clubscheidsrechter gebombardeerd moet worden. Die moet in mijn beleving mooi als KNVB-scheidrechter afgeserveerd worden en wat ik hem als speler ook wel even had verteld. Een bier uitdelende scheidsrechter, het moet niet gekker worden in voetbal, ik verbaas mij nergens meer over’-land. Maar dankzij een scherp geheugen ging er mij opeens een lichtje branden en bleek de arbiter van dienst wel vaker een lichte voorkeur voor de thuisspelende ploeg laat zien. Ik was namelijk eerder bij twee duels van de arbiter aanwezig waarbij de uitspelende ploeg duidelijk niet blij was met deze referee. Iets wat zaterdag niet anders was maar waar de trainer van zei, we hebben niet door hem verloren maar zijn rol binnen en buiten de lijnen was zeer discutabel.” Een duidelijke mening over een arbiter die dus in het mandje ‘ik ben popie-jopie’ wil vallen en daar zaterdag bij de thuisploeg een ruime voldoende mee heeft gescoord