De BVO’s binnen het Walking Football zijn hypocriet en lopen aan het lijntje mee

Cambuur Oldstars (Cambuur Verbindt) start een tweede groep Walking Football bij de voetbalvereniging SC Leovardia. Maak kennis met deze snelgroeiende variant op het reguliere voetbal met aangepaste spelregels. Niet rennen, geen slidings, geen lichamelijk contact. Kom vrijblijvend op 12 en 19 december naar het Kalverdijkje bij SC Leovardia. De koffie staat om 10.00 uur klaar.Na een avond waarop ik voor deop pad ben geweest en nog een verslag weg moet sturen voor de krant van een dag later val ik moeilijk in slaap. Dan wordt het even scrollen op mijn telefoon op bijvoorbeeld de site www.tweenul.nl . Dat is geen site die ik vaak bezoek want wedstrijdposters interesseren me niet echt maar wel de diverse trainersmutaties. Maar scrollend over deze site kwam ook het bericht voorbij dat Cambuur nieuwe leden voor een tweede groep Walking Footballers zocht. Waar we het in Bedum een paar uur eerder nog hadden over wat rennen binnen het Walking Football voorstelt zag ik het ook weer in deze advertentie staan. Er mag bij Walking Football niet gerend worden, er mag geen lichamelijk contact zijn en er mogen geen slidings gemaakt worden. Ik was verbaasd over deze advertentie want dit verhaal sloot naadloos aan bij dat wat de Walking Football-tak van FC Groningen tot zijn evangelie heeft uitgeroepen. Die roepen dat precies eender wanneer ze een keer weer ergens in de provincie als een soort van ‘Harlem Globetrotters’ op komen draven voor weer een demonstratie van een tak van de voetbalsport waar ‘anderhalve man en een verdwaald Rendier, om even bij de komende feestdagen te blijven, op af zijn gekomen. Ik vind het vreemd dat Walking Football- afdelingen van BVO’s de regie hebben over deze tak van een voetbalboom wat zeker groter kan groeien dan het op dit moment is. Maar dat moet dan wel gebeuren met mensen die verstand van deze materie hebben en dat ook prima uit kunnen dragen. In Bedum kwam zijn rol woensdagmorgen ter sprake, maar Jan van Woudenberg zou als de grote animator van het Walking Football daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Wat dat betreft vergelijk ik even met een voetbaltrainer. Er zijn er die kunnen spelers individueel en als team beter maken. Maar er zijn er ook die kunnen dat absoluut niet. Dat zie je dus ook binnen het Walking Football waar de Groningers die dit spelletje beoefenen zondag waren uitgenodigd voor het duel FC Groningen-FC Utrecht en een praatje van Mick Duzink, Manager maatschappelijke projecten FC Groningen, Daniëlle Bekkering, kan hard schaatsen en fietsen ,en Wouter Gudde die nu de baas is binnen FC Groningen schijnt te zijn. Het zal mooi zijn geweest wat dit drietal heeft verteld maar mijn ‘plakje kerstbrood’ is het niet. Ik heb namelijk niet zoveel met verhaaltjes uit ‘laatje 3’. Maar de tekst in de advertentie van Cambuur en de boodschap wat de Oldstars van FC Groningen in de provincie uitdragen deed mij denken, en misschien heb ik het fout, dat de Walking Footballers binnen de BVO’s aan de ketting liggen. Die mogen misschien vanuit de KNVB, Ouderenbond of Huis van de Sport niet anders denken. Die mogen dat niet omdat ander het hele project, de tachtigplussers moeten in beweging komen, in elkaar donderstraalt. Dat is misschien ook wel de reden dat de SV Bedum Oldstars, en Jan van Woudenberg in het bijzonder, als een stelletje dissonanten worden gezien. Iets wat jammer is want was het niet in Koekange waar SV Bedum 1 en 2 onder leiding van een vrouwelijke arbiter een prima wedstrijd speelden en waar beide team, maar ook de arbiter, met volle teugen van hebben genoten. Maar was het ook niet op het HANN-Toernooi, en wat ik met eigen ogen heb gezien, dat er meer werd gerend door de Oldstar-teams van de diverse BVO’s dan dat ik ooit in Bedum heb gezien. Dus laten die BVO’s stoppen met dat hypocriet gedoe. En de verenigingen die met Walking Football willen beginnen zou ik een raad willen geven, neem contact op met Jan van Woudenberg. Want die vertelt jullie op een eerlijke en duidelijke manier hoe je heel veel plezier aan het Walking Football kunt beleven …