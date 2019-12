Training SV Bedum Oldstars : veel geblesseerden op bezoek en er is meer dan voetbal

De training van de SV Bedum Oldstars stond in het teken van de 70verjaardag van onze trainer, een terugblik op het bezoek van een delegatie Walking Footballers en Footballsters aan FC Groningen-FC Utrecht en de nodige geblesseerde ‘stars’ langs de lijn.Al snel na binnenkomst was daar een overheerlijk plakje cake van Nanno die zondag zijn zeventigste verjaardag mocht vieren en daarom ook niet op de uitnodiging in kon gaan die alle Walking Footballers uit de provincie Groningen hadden ontvangen. Een mooi gebaar van FC Groningen waarbij de achterliggende gedachte natuurlijk was om te proberen de ouderen wat meer naar het stadion te krijgen. Ik was zondag voor debij het kelderklasseduel Usquert-BNC zodat ik mij moest behelpen met een samenvatting. Gezien de ‘superlatieven’ die op de sociale media voorbij kwamen over het duel in het Borgje heb ik die paar minuten aan samenvatting maar gelaten voor wat het was. Om namelijk te kijken naar een poging van Buijs en ‘oordopje’ Poldervaart, hoe krijgen we onze thuishaven zo snel mogelijk leeg, ging mij net even te ver. Natuurlijk ging het ook nog even over Ajax dat door de ploeg uit sinasappelstad Valencia uit de Champions Leaque werd geknikkerd. Voor velen die actief op de sociale media zijn een ramp maar voor mij meer van, jammer maar nu proberen om zo ver mogelijk in de EL te komen. Ook ging het nog even over de toekomst van het Walking Football in de provincie Groningen waar een deel wel wat energie in wilde steken maar ook een groep van mening was dat waar en in welk dorp of stad, Appingedam, men wilde starten dit men maar mooi zelf uit moest zoeken. Voor beide opties valt natuurlijk wat te zeggen maar ik moet eerlijk zeggen dat het ‘alleenrecht’ wat het Walking Footballteam van de FC Groningen denkt te hebben op het gebied van de regels mij doet denken aan veel van de zeker 35 teamleiders/managers die ik binnen het UMCG heb meegemaakt. Niet open staan voor inspraak en zo buigzaam als een muur van gewapend beton was iets wat mij vaak met deze ‘artiesten’ in conflict heeft gebracht. Maar gelukkig duurde de voorbespreking niet lang en konden we niet veel later los op het trainingsveld. Na een stevige warming up was daar een oefening die binnen een paar groepen niet lekker liep en wat niet lekker voor de moraal van een paar teams was. Maar Nanno wilde op zijn laatste training van 2019, Tonnie Niemeijer maakt volgende week zijn debuut als hoofdtrainer, niet de diverse benamingen van geslachtsdelen over Bedum laten klinken zodat de oefening met bal een vroegtijdig einde beleefde. Over de partijtjes kunnen we kort zijn, het team Johan S, Jacob, Geert R, Henk D en Jan van D, speelde prima maar moest in zijn laatste partij tegen het team van Tonnie wat mooi ‘klote’ was. Niet voor team-Tonnie, der Bomber scoorde 2x, maar wel voor ons want wij verloren met 4-2. Maar dat mocht de pret niet drukken want er werd door ons team prima gespeeld en daar gaat het wel om. Wat verder verheugend was ,het groot aantal geblesseerden dat de moeite had genomen om naar het sportpark te komen. Wat dat betreft hebben de mooie woorden die Piet vorige week sprak nu al effect. Daarop aansluitend mag ik niet vergeten wat Henk Diepenbroek voor de training opperde als alternatief voor als er de komende maanden een keer niet getraind kan worden doordat het veld bedekt is met sneeuw of rijp. Dan, zo was de opmerking van Henk, moeten we wel samenkomen in de kantine voor een sportquiz, het leggen van een kaartje of bijkletsen over alles wat ons bezighoudt en wat onze aandacht verdiend. Ik ben het volledig met Henk eens en hoop oprecht dat dit er meer zullen zijn die zo denken,…..