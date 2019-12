Mijn weekendmoment: Een beetje ‘Ulrum’ en een scheldende en hopelijk liegende arbiter

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Deze week was daar het plotselinge overlijden van Meindert Schollema die op 7 december aan de gevolgen van een hartaanval overleed. Een hartaanval die hem op 4 december trof en waar hij enkele dagen later aan overleed. Het overlijden van Meindert deed velen even beseffen dat je moet genieten van dat wat je hebt en niet moet zeuren over dat wat er niet is of zal komen. Maar Martine haar rake opmerking, morgen regent het weer en gaan men vaak weer over tot de orde van de dag, is er een waar ik het wel mee eens ben en die mij toch deed besluiten om tot een tweede weekendmoment te komen. Eerder deze de week was daar mijn verbazing over een geslaagd’ Walking Football Event’ die op vrijdag 29 november plaats had gevonden. De geluiden die ik over dit ‘Event’ hoorde waren duidelijk anders en wat ik ook beschreef in een artikel. Natuurlijk kwam daar commentaar op. Want het organiserende VVSV’09 had de nodige complimenten gekregen en ook een oud-wethouder van de voormalige gemeente De Marne had alleen maar positieve geluiden gehoord. Geluiden die leidend waren in het commentaar op mijn artikel. Maar vreemd bleef ik het vinden dat er positieve geluiden naar buiten kwamen wat eigenlijk, en wat ik dit weekend nogmaals hoorde, een fiasco was. Een fiasco waar, zo waren de geluiden, ook de Oldstars van FC Groningen een rol in spelen. De Old Stars van FC Groningen worden namelijk ingezet als ambassadeurs om amateurclubs te motiveren en te ondersteunen die zelf een Old Stars-team willen starten. Dit weekend werd echter weer bevestigd wat ik al wist. Ulrum was de derde locatie op het Hogeland waar, na Warffum/Roodeschool en Holwierde, het starten met Walking Football geen doorslaand succes genoemd mocht worden. Waren er in Holwierde twee geïnteresseerden, in Warffum/Roodeschool waren dat nog minder en in Ulrum trokken vorige week vrijdag vier geïnteresseerden de stoute voetbalschoenen aan. Dat zorgde dit weekend voor de opmerking, waarom lukt het in Bedum en Uithuizen wel en elders niet. Naast het kunstgras wat voor ouderen een prima ondergrond is om blessureleed zo veel mogelijk te voorkomen, en wat in Bedum en Uithuizen ligt, was mijn antwoord op die opmerking dat clubs die wat willen op het gebied van het Walking Football de Oldstars van FC Groningen een beetje links moeten laten liggen. Die moeten wat verder kijken in bijvoorbeeld Uithuizen, Bedum, Leek of Garmerwolde om vervolgens zelf hun conclusie te trekken en te bepalen hoe ze de spelregels willen gebruiken. Maar om even op het commentaar op het artikel terug te keren, ik vind het prima dat VVSV’ 09 de nodige complimenten heeft gehad, in Ulrum zal de ontvangst en nazit ongetwijfeld goed zijn geweest, maar wanneer dat betekent dat het een geslaagde middag was ‘lul’ je uit je nek. Dit was namelijk gewoon een derde mislukte poging om op het Hogeland het Walking Football nog meer van de grond te krijgen. Ook voor wat ‘turbulentie’ zorgde deze week een scheidsrechter die even in een hoek werd geparkeerd. Die wilde niet erkennen dat zijn handelen op zaterdag 23 november nergens op sloeg en wat door diverse mensen binnen de KNVB bevestigd werd. Want hoe haal je het in je hoofd denk ik dan om met het verzoek te komen dat je liever ziet dat iemand niet in de bestuurskamer komt. Maar deze arbiter deed dat wel maar wat, zo vertelde ik hem via watts app, ook direct de laatste keer was. Maar na het artikel dat IWAB( Ik Weet Alles Beter) voor mij JHMO( Je Had Mooi Ongelijk) was geworden ging hij zaterdag even los. Ik was een ‘loser’ en meer van die ongein kwam voorbij. Maar het meest verbaasd was ik over zijn opmerking dat ik in de meeste bestuurskamers een ‘persona non grata ben. Dat verbaasd mij zeer want nergens wordt de deur voor mijn neus dichtgegooid als teken dat mijn aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld. Laten we het er maar op houden dat bij ‘poppedijn’ de haat diep zit maar ik er nu al naar uitkijk wanneer ik bij een duel als verslaggever aanwezig ben en hij het duel mag fluiten. Dan zal ik hem namelijk precies zo beoordelen als dat ik in Zandeweer deed, waar hij prima floot, en zoals het hoort. Precies zoals het hoort omdat je zaken moet kunnen scheiden wanneer je privé niets met iemand hebt en wat voor mij zeker geldt wanneer we het over deze arbiter hebben. Maar mocht JHMO inderdaad gelijk hebben wat de bestuurskamers betreft dan hoor ik het graag. Want dan kan ik aan de redactie melden waar men mij liever niet meer als verslaggever ziet komen…