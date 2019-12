Mijn weekendmoment: De schrijver van dit nieuws is geen voetbaldier

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Voordat er in het weekend van 7 en 8 december ook maar ergens tegen een bal getrapt werd had ik mijn ‘weekendmoment’ al. Een weekendmoment uit de categorie ‘gekker kan het niet worden’. Vanmorgen, op zaterdag 7 december rond half 8, kon ik mijn ogen bijna niet geloven toen ik het volgende bericht las.Dit bericht kwam op Facebook voorbij en liet zien dat er op de natuurgrasvelden in Bedum niet gespeeld kon worden. Ik moet zeggen dat ik het een wat raar bericht vond met de tekst dat veel voetballers en voetbalsters blij mochten zijn dat ze konden blijven liggen. Een bericht wat mij deed denken aan vroeger toen niet alles mooier of beter was maar het wel anders ging. Vroeger, dan praat ik over zeker vijftig jaar geleden, werd er soms getwijfeld of er gespeeld kon worden en was daar de tocht naar het ‘kastje bij Bulthuis’. In Eenrum werd voor 08.00 uur gekeurd, en niet zoals tegenwoordig vaak gebeurt om 10.00 uur of nog later. Dat zorgde om even over acht voor een fietstocht vanuit de Molenstraat naar het centrum van Eenrum. Soms was dat een fietstocht tegen beter weten in omdat je eigenlijk wel wist dat er niet gevoetbald kon worden. Maar toch, dat had zijn charme want soms ook was daar de euforie dat er, tegen je verwachtingen in, wel gevoetbald kon worden. Dan was het als een ‘raket’ naar huis fietsen om je sporttas voor de derde keer te controleren zodat je zeker wist dat je niets was vergeten. Want vijftig jaar geleden wilde je als voetballer altijd voetballen en baalde je als een stekker wanneer er bij ‘Bulthuis’ een kruis door de opstelling stond. Enkele weken geleden werd er op woensdag 20 november een training van ons als Walking Footballers afgelast. Om 08.00 was het kunstgras nog met een laagje rijp bedekt wat om 10. 15 uur was verdwenen. Ik baalde enorm van het niet doorgaan van de training omdat een voetballer, op wat voor niveau dan ook, graag wil voetballen. Althans dat denk ik maar wanneer ik het bericht op de facebookpagina van SV Bedum voorbij zie komen weet ik bijna zeker dat er tegenwoordig anders wordt gedacht. Want de scribent van dit bericht verplaatst zich niet in degene die graag willen voetballen maar wel in , waar er tegenwoordig velen van zijn, de voetballers en voetbalsters, ouders die het allemaal wat minder boeit of er wel of niet gevoetbald wordt. Wanneer ik als actief voetballer een dergelijk bericht zou lezen zou ik acuut ‘gek’ zijn geworden. Blijven liggen op de dag dat er een wedstrijd op het programma staat. Een wedstrijd waar je naar toe hebt geleefd en in je dromen misschien al een paar keer hebt gespeeld maar die helaas wordt afgelast. Ik heb geen idee wie de scribent van dit nieuwsbericht op de facebookpagina van SV Bedum is. Maar een ding weet ik zeker, de persoon in kwestie is nooit een fanatiek voetballer, voetbaldier geweest want anders schrijf je dit soort onzin,namelijk niet . Maar ook dit zal wel bij een tijdperl horen waarin de voetballers/sters hun bed niet meer uit hoeven komen om te weten dat hun wedstrijd afgelast is en ze dus 'lekker' mogen blijven liggen.