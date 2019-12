Voor mij is 'IWAB' vanaf nu ‘JHMO’ ( Je Had Mooi Ongelijk)

In de bestuurskamer is niet de scheidsrechter de baas maar het bestuur en als deze een verslaggever toelaat, dan mag hij daar aanwezig zijn. Als de scheidsrechter niet met de verslaggever wil spreken, dan is dat zijn beslissing en kan hij zich onthouden van commentaar of zelf evt. weggaan. De scheidsrechter is wel baas in zijn kleedlokaal en kan hem daar niet toelaten of wegsturen.Op 23 november 2019 maakte ik voorafgaand aan het duel ZEC-Warffum iets mee wat ik vanaf 26 april 2008 nog nooit had ervaren. In Zandeweer werd mij toen verzocht om mij niet in de bestuurskamer te laten zien omdat de scheidsrechter van dienst daar niet van gediend was. Om ZEC niet in een lastig parket te brengen besloot ik om aan het verzoek van de thuisclub te voldoen maar een vreemd verhaal vond ik het wel. Ik vond het helemaal een vreemd verhaal omdat ik op het sportpark van een KNVB-official kreeg te horen dat de arbiter in zijn recht stond door iemand de toegang tot de bestuurskamer te weigeren. Maar het gevalletje ‘wegsturen’ bleef in mijn hoofd zitten en helemaal toen de arbiter van dienst in de bestuurskamer met de tekst kwam dat ik hem op de sociale media had geblokkeerd en wat in mijn beleving er niet voor kan zorgen dat iemand ergens niet mag komen. Iets wat mij ook wel eens overkomt want het aantal volgers op Twitter was op 5 december nog 1448 maar een dag later twee minder. Maar dat zal vast te maken hebben met het Walking Footballevent wat volgens FC Groningen in de maatschappij een succes was maar waar een artikel van mij een ander licht op deed schijnen. Maar het gedoe in Zandeweer, waar de thuisclub part nog deel aan had, deed mij wel besluiten om eens te informeren of de macht van een arbiter daadwerkelijk wel zo groot is dan wat in dit geval door een referee werd gedacht. Want ik kan wel roepen dat ik schijt heb aan de fratsen van een arbiter die mij niet kan luchten of zien, en dat door een artikel over een brand en een paar korrels rotzooi, maar als ‘IWAB’ deze keer wel gelijk zou hebben moest ik mijn ‘nederlaag’ wel erkennen. Dan is het zoals het is en moet je 'groot' zijn en uit de bestuurskamer wegblijven als IWAB de scheidsrechter van dienst is. Maar het neerleggen van de gebeurtenis in Zandeweer bij personen met kennis van zaken gaf vandaag, vrijdag 6 december, een ander beeld dan wat de KNVB-official mij op 23 november vertelde. ‘Ik moe eerlijk zeggen dat ik niets ander had verwacht maar daarom is het niet minder leuk om dit ‘gevalletje’ van mijn een na grootste criticaster te winnen. Het zou ook van de ‘gekke’ zijn dat mij, of welke verslaggever dan ook, door een arbiter verboden zou worden om zich netjes in de bestuurskamer te melden. Een bezoek voorafgaand aan een duel waarbij ik op het moment dat ik dit artikel schrijf moet denken aan Meindert Schollema. De voorzitter van Middelstum is woensdag getroffen door een hartaanval en ik hoop oprecht dat Meindert hier goed uitkomt. Met de preses van Middelstum had ik op dinsdag 12 november, voorafgaand aan het duel Middelstum-Siddeburen nog een fijn gesprek zoals alle gesprekken die ik met Meindert had steeds fijn waren. Zo zijn er in de ondertussen ruim elf jaar talloze mooie gesprekken in de bestuurskamer geweest wat voor mij toch ook de krenten in de pap zijn. Het bezoeken van een amateurwedstrijd is voor mij meer dan alleen maar negentig minuten langs de lijn en daarom is het toch een beetje leuk dat ‘IWAB’ vanaf nu voor mij als ‘JHMO’ ( Je Had Mooi Ongelijk) door het leven gaat.