Het was helemaal geen geslaagd Walking Footballevent in Ulrum

FC Groningen in de Maatschappij organiseerde afgelopen vrijdagmiddag, 29 november, in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen en vier studenten Sportkunde aan de Hanzehogeschool Groningen een prachtig Walking Football event in Ulrum. Doel was het Walking Football voor 60-plussers in de gemeente Het Hogeland zichtbaar te maken. Ondanks het slechte weer kunnen de deelnemers terugkijken op een geslaagde dag.Het bovenstaande las ik maandag op de site van de Trots van het Noorden, in de wandelgangen ook wel FC Groningen genoemd. Een artikel, https://www.fcgroningen.nl/nieuws/geslaagd-walking-football-event-in-ulrum/2 waar ik best verbaasd over was. Door een afgelasting in Uithuizermeeden kwam ik zaterdag namelijk in Zoutkamp waar ik heel andere geluiden hoorde over het ‘Walking Football Event’ in Ulrum. Geluiden van dat de animo, met vier deelnemers, niet groot te noemen was. De persoon die ik sprak noemde ook dat het niet versneld mogen voortbewegen als onprettig werd ervaren. Maar dat was natuurlijk de mening van maar een persoon wat echter wel 25 procent van het aantal deelnemers was waar het ‘Event’ eigenlijk voor was bedoeld. Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat ik helemaal niets heb met de grappen en grollen van FC Groningen in de Maatschappij en het Huis voor de Sport Groningen. Iets wat alleen maar sterker wordt wanneer je deze ongein leest en je weet dat het een fiasco is geweest. Want natuurlijk kun je niet van een gelaagde dag spreken wanneer er vier zestigplussers uit de omgeving van Ulrum op komen draven. Vier Ulrumers die samen met een groot aantal ‘genodigden’ onder barre weersomstandigheden, en zo hoorden we woensdagochtend, in de bagger rond moesten stappen tijdens een training die door de trainer eerder werd afgebroken omdat dat iedereen tot op het bot verkleumd was. Op het moment dat er in Ulrum in de ‘prut’ geploeterd werd, na een stilstaande warming up, werd er ook in Bedum gevoetbald. Daar deden elf enthousiastelingen even een lichte warming up om vervolgens twee stevige partijtjes te spelen en men van de regen en kou geen last had. Daar werd namelijk niet volgens de regels van FC Groningen in de Maatschappij en het Huis voor de Sport Groningen gevoetbald maar gewoon volgens de Bedum-style waarbij versneld voortbewegen zonder bal wel en met de bal aan de voet niet is toegestaan. Daar was men dus in BEWEGING. Dat laatste was ook wat ik de persoon in Zoutkamp liet zien. Duidelijk was aan zijn reactie te merken dat hij de Bedum-style wel kon waarderen en ook niet begreep dat dit niet in Ulrum werd aangeboden. Ook dat heb ik vervolgens een beetje uitgelegd. Ik vertelde dat FC Groningen in de Maatschappij, het Huis voor de Sport Groningen, en ook de ouderenbond, denken dat ze de wijsheid in pacht hebben maar ondertussen het Walking Football in Groningen absoluut geen dienst bewijzen. Op meerdere locaties is in 2019 geprobeerd om zestigplussers weer aan het voetballen te krijgen maar ‘de drie Musketiers’ zetten vooral in op de tachtigplussers die achter de geraniums weg moeten komen. Dat is natuurlijk dikke onzin want die doelgroep is even groot als het aantal NIET graaiende politici dat ons in Den Haag mag vertegenwoordigen. Maar mijn verbazing over het artikel werd nog groter toen ik woensdagmorgen nog weer andere geluiden over Ulrum hoorde. Waar een oud-wethouder van de voormalige gemeente De Marne louter positieve geluiden, zo was op Twitter te lezen, had gehoord waren er ook andere geluiden. Geluiden die wat minder positief waren. Waar de oud-wethouder nog sprak over drie geslaagde helften hoorde ik woensdag dat alleen de derde helft een voldoende kreeg. Maar als een scribent van FC Groningen dat als een geslaagde dag ziet weet je ook direct dat het Walking Football in Ulrum en omstreken niet van de grond gaat komen. In december starten met iets op een ‘baggerveld’ trekt geen volle stadions en waar de twee van de ‘drie musketiers’ de vier studenten Sportkunde aan de Hanzehogeschool Groningen even bij hadden moeten helpen. Die hadden bijvoorbeeld moeten zeggen dat uitwijken naar Uithuizen of Bedum beter zou zijn geweest . Maar ik denk dat Bedum dan af was gevallen omdat de Walking Football-tak van SV Bedum niet in het emmertje van FC Groningen in de Maatschappij, het Huis voor de Sport Groningen, en de ouderenbond wil piesen. Dit omdat men in Bedum namelijk wekelijks met gemiddeld veertig mannen en vrouwen met het Walking Football-Bedum style het ongelijk van deze ‘drie musketiers’ bewijst.