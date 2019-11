Op Black Friday ‘discriminatie’ binnen het Walking Football

Vrijdag 29 november was niet alleen de dag dat er in Bedum weer een aantal enthousiastelingen paraat waren voor een stevig partijtje Walking Football. Het was ook de dag dat er in Ulrum en omstreken kennis werd gemaakt met een tak aan de voetbalboom waarbij het woordje discriminatie om de hoek kwam kijken.Vrijdag 29 november 2019 was een bijzondere dag. Naast dat in Groningen het Forum werd geopend, er een demo-training Walking Football in Ulrum op het programma stond was het in Bedum weer tijd voor een tweede training waar zich elf ‘stars ‘ voor hadden aangemeld. Op de oproep van Jan van Woudenberg, wie de tiende man wilde zijn, hadden Jacob en Albert gereageerd zodat er elf ‘stars’ waren. Na de koffie en het praatje vooraf over de belevenissen van de Nederlandse Clubs in Europa en de situatie in Nederland, waar in diverse beroepsgroepen een groot tekort aan personeel is, kwam ook ‘Ulrum’ nog even voorbij. In Ulrum stond er voor deze middag namelijk een demo-training voor de geïnteresseerden in het Walking Football op het programma. Maar al snel vertrokken we naar het veld waar Henk Diepenbroek, en hij was niet eens jarig, zijn eigen team mocht samenstellen. Een elftal spelers zorgde dat, zoals het een coördinator betaamd, Jan de neutrale man was die meespeelde met het team dat een goal tegen had gekregen. Zo werd het weer een leuke middag in Bedum waar de temperatuur niet fijn was, het soms regende maar er ook weer stevig werd gescoord waarbij de goal van Albert ‘Madjer’ Stuivenberg van een ongekende schoonheid was. Scoren via een balletje achter het standbeen langs is kunst en wat niet veel zestigplussers gegeven is. Die struikelen dan namelijk over hun eigen benen en stuiteren vervolgens bijvoorbeeld tegen een knie van een tegenstander aan. Rond 15.00 uur was het, na twee stevige potjes, mooi geweest en ging het in de kleedkamer nog even verder over onze training, het Forum wat de stadjers geld gaat kosten, en de plannen die men in Ulrum had om ook daar het Walking Football te introduceren. Maar dit alles duurde niet lang want ik werd om 15.30 uur bij Mercator verwacht. Na nog even een flits van de top 2000 evergreens, met als hoogtepunt het nummer Rollercoaster van Danny Vera, kwamen er in Ezinge al snel de eerste foto’s van ‘Ulrum’ binnen. In een tijd dat de sociale media sneller is dan de schaduw van onze stripheld Lucky Luke verbaasd je dat niet maar was ik wel verbaasd over de foto’s. Want een vorm van discriminatie was het Huis van de Sport, de ouderenbond en het maatschappelijk actieve FC Groningen niet vreemd. Naast de diverse ‘stars ‘ van FC Groningen waren er namelijk opvallend veel gele jasjes zichtbaar. Jasjes horend bij de Oldstars van Noordpool die eveneens voor deze ‘meeting ‘ waren uitgenodigd. Waar we in Bedum niet anders wisten dat deze demo werd verzorgd door het ‘ouderenensemble’ van FC Groningen bleek dit niet helemaal waar te zijn. In een tijdperk dat het steeds meer wordt dat je meer alles kan zeggen wat je denkt wil je niet ‘afgefikt’ worden zeg ik het wel. Dit neigt naar discriminatie, want met twee voetbalclubs op het Hogeland met Walking Football in hun ‘basispakket’ had je ook twee kunnen vragen voor de demo en niet de club die halsstarrig het niet mogen ‘rennen’ blijft promoten. Maar de tekst van een ex-wethouder uit de voormalige gemeente De Marne was duidelijk, de eerste, tweede en derde helft waren gezellig geweest en in Ulrum en omstreken wilde men nu mensen gaan benaderen om deel te nemen aan Walking Football waarbij het jammer is dat ook de Ulrumers niet in contact gebracht zijn met een SV Bedum waar in totaal vijftig leden, mannen en vrouwen, dankzij de iets versoepelde regels van het mogen ‘rennen ‘ zonder bal er voor zorgen dat SV Bedum een van de grootste Walking Football van Nederland heeft. En wanneer je die passeert ben je, om even met onze koningin Maxima en de vrouw van Marco van Basten, Liesbeth te spreken, dom of sta je als ‘organisatie’ niet open voor een aanpassing die juist meer plezier geeft. Maar om heel eerlijk te zijn…ik ga voor beide opties, dom en halsstarrig volhouden van iets wat in jouw ogen moet omdat je iets versneld voortbewegen niet meer op kunt brengen.