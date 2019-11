Mijn weekendmoment: Een ‘stalker’ en een broodje garnaal in Zandeweer.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Dat niet iedereen binnen de voetbalwereld mij als ‘vriend’ ziet snap ik wel. Dat is andersom niet anders en die laat ik dan ook met alle plezier links liggen. Maar er zijn, en waar ik zaterdag op een bijzondere manier achter kwam, die dat niet hebben. Die blijven hangen in een bepaald soort ergernis waar wat mij betreft ergens in 2017 een einde aan kwam. Op dat moment besloot ik om niet meer te reageren op mijn een na grootste criticaster, de grootste ben ik zelf, die van sommige van mijn volgers op de sociale media de bijnaam IWAB(Ik weet alles beter) kreeg. Maar hoe anders was dat andersom, want soms hoorde ik dat IWAB op Twitter onzin over mij uitbraakte waarbij hij duidelijk niet wist van de hoed en de rand. Mij boeide dat verder niet want ik trof IWAB nooit meer ondanks dat ik op zaterdag veelvuldig langs de lijn sta in de klasse waar hij met regelmaat en al jarenlang zijn partijtjes mag fluiten. Zaterdag stond hij echter als leidsman achter het duel ZEC-Warffum waar ondergetekende als verslaggever was. Voor mij geen probleem maar zo bleek bij aankomst in Zandeweer voor de onpartijdige wel. Bij aankomst op het complex van Zandeweer werd ik namelijk opgevangen door een van de stafleden van de thuisclub. Die vertelde mij dat de referee van dienst niet wilde dat ik in de bestuurskamer verscheen. Ik moet zeggen dat ik verbaasd was over deze ‘opdracht’ waar ik uit respect voor ZEC aan heb voldaan. De club wilde ik namelijk niet in verlegenheid brengen maar dat ik, en wat Martine later op de dag al vermoedde, vervolgens even tot ‘honderd’ moest tellen om niet in de verleiding te komen om IWAB even te vertellen hoe ik over zijn, in mijn ogen, belachelijk gedrag dacht mag duidelijk zijn. Maar ik kan mijn ‘stalker’ één ding vertellen, hij kan als volger van Puurvoetbalonline maar beter goed opletten waar ik op zaterdag langs de lijn sta. Want dit is de eerste maar ook direct de laatste keer geweest dat ik mij door hem een bezoek aan een bestuurskamer laat VERBIEDEN. Want het is heel simpel, hij komt er als gast en wat ook voor mij geldt en wie dat niet zuiver kan houden moet zelf maar wegblijven.Wie ook te gast was in Zandeweer was Jur Smit als trainer van Warffum. De Winsumer was vorig seizoen nog trainer van Noordpool waar Tineke van der Molen als oma van Vincent Zijlstra een trouwe supporter was. In de zomer vertrok Vincent echter naar ZEC en ‘verhuisde’ oma van der Molen mee naar Zandeweer. Tijdens het gesprekje voorafgaand aan het duel in Zandeweer liet Jur mij een pakketje zien. Een klein pakketje met een traktatie in de vorm van een broodje garnaal. Jur vertelde dat hij in zijn periode bij Noordpool ook met enige regelmaat een broodje garnaal toegestopt kreeg van de oma van Vincent maar had er nu natuurlijk niet op gerekend. De Winsumer is beetje een type ruwe bolster, blanke pit en ik zag dat hij dit gebaar zeer kon waarderen. Want de volgende dag, toen we samen langs de lijn stonden bij Kloosterburen-THOS , kwam het broodje garnaal nog even ter sprake. ‘Natuurlijk hoeft ze dat niet te doen’,, vertelde Jur. ’Maar dat iemand dat nog niet is vergeten zegt veel over Vincent zijn oma. Ik had haar na mijn vertrek bij Noordpool nog niet weer getroffen en had dit gebaar ook zeker niet verwacht. Er zullen zijn die zeggen, het is ‘maar’ een broodje garnaal. Maar voor mij is het een stukje erkenning van een supporter waar ik in mijn periode bij Noordpool een prima band mee had.” Zo was het zaterdag dus een bijzondere dag in Zandeweer waar Jur een lekker broodje kreeg en ik, mede dankzij een meer dan prima ontvangst door ZEC, vreselijk moest lachen om een scheidsrechter die zich vreselijk druk liep te maken om maar een ‘verslaggevertje’…….