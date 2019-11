Vrijkaarten voor de 'winnaars' binnen de SV Bedum Oldstars

De training van de SV Bedum Oldstars stond woensdag in het teken van vrijkaarten voor FC Groningen-FC Utrecht, een moment van stilte, Black Friday en een open training op de velden van VVSV’09 in Ulrum.Jan van Woudenberg was als coördinator Walking Football extra vroeg aanwezig. Er waren namelijk zestien mannelijke en twaalf vrouwelijke ‘stars’ van SV Bedum die de vraag, wat was de eerste naam van het Hitachi Capital Mobility Stadion waar FC Groningen zijn thuiswedstrijden speelt, goed hadden beantwoord. Een juist antwoord waar ze met een vrijkaart voor FC Groningen-FC Utrecht werden beloond. Naast de vrijkaart werden al op tijd in de ouderenbox verwacht want de plaatselijke FC wilde de ouderen die de moeite hadden genomen om de moeilijke vraag te beantwoorden op zondag 8 december even in de watten leggen. Zo was er brood en koffie en zou er een bobo komen vertellen hoe mooi en goed het is om aan Walking Football te doen. Kortom een prima middag voor allen die plaatselijke een keer in het echt wilde. Na de bekende praat aan de bar, waar de lange tenen van een volgens sommige ‘stars’ te dikke Ronald Koeman, de escapades van ‘graaier’ Dijkhoff en de idioterie van Black Friday de revue waren gepasseerd was daar na het bekendje fluitje even aandacht voor het overlijden van de echtgenote van Piet Tamminga. Een moment dat iedereen deed beseffen dat je bevoorrecht bent wanneer je nog met resultaat een balletje kunt en mag trappen. Na een moment van stilte ging het vervolgens richting het veld waar de organisatie voor een stevige training stond te wachten. Na een stevige warming up was het de hoogste tijd voor een partijvorm van 2x 3 tegen 3 en daarna het bekende mini-toernooi. Prima oefeningen want partijvormen zijn voor bijna alle voetballers de krenten in de pap. Zo werd het een prima training die onder prettige temperaturen werd afgewerkt waarbij al wel een beetje de perikelen van de komende feestmand naar boven kwamen. Er waren namelijk die misschien al redelijk druk waren met het in gedachten inkopen van cadeautjes of een smoes bedenken om onder de festiviteiten uit te komen. Er werd namelijk soms te veel gezeurd over en tegen de arbitrage. Een arbiter die geen ‘Varrie’ tot zijn beschikking heeft en alles zelf moet constateren. In een partij, en waar dan ook, kunnen er dingen gebeuren die een arbiter niet ziet en wat we moeten accepteren. Bjorn Kuipers, Bas Nijhuis en hun collega’s maken ook fouten dus laten we het ook voor de arbiters ook gezellig houden. Na de training was het snel douchen omdat mijn grote vriend, kleinzoon Morris, tijdens het verblijf in het Hof van Saksen ziek was geworden en terplaatse naar een huisarts moest. Gisteren, dinsdag 26 november, hadden we tussen de koortsaanvallen nog wel even gevoetbald, wordt over een kleine twintig jaar de opvolger van Myron Boadu in Oranje, maar kijkend op mijn telefoon las ik dat de arts was gearriveerd om richting Haarlem te gaan. Dat zorgde voor een domper op deze training want een midweekje weg hoort niet afgebroken worden door een ziek kind. Bij het verlaten van het complex was er nog even de vraag van Nanno of de Ommelander Courant ook aanwezig was bij de open training van VVSV’09 om daar het Walking Football te promoten. Ik moest hem teleurstellen want ik denk niet dat de redactie daar zelf voor naar Ulrum gaat en ik op vrijdag in Bedum, mocht er voldoende animo zijn, in Bedum ging voetballen. En mocht de animo -8 zijn dan wordt het waarschijnlijk een rondje versneld voortbewegen of iets anders wat ik leuk vind om te doen en dat is wandelen met mijn grote vriend Bietsj. En dat is ook direct het antwoord op de opmerking van Massoud die een column over de vrijdagtraining had gemist. Voor de column moet ik tijd hebben en wat ik in dit geval op zaterdagmorgen niet had. Een voetbalduel, een Katsu gala en in totaal acht belverslagen op zaterdag vragen om de juiste voorbereiding en dan is er geen tijd voor, zoals ik het noem, even wat ‘prutsen’ op mijn website. Daarom een column is leuk, en maak ik met plezier, maar echt alleen als ik de tijd er voor heb.