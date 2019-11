‘Afgelast’ ? Hogere boetes geven dan is het snel afgelopen!

‘Afgelast’ is een woord wat al niet meer weg te denken is uit het hedendaagse voetbal. Kwam het woord ‘afgelast’ tot nu toe in vooral voor in de B-categorie van het amateurvoetbal. Die ‘ziekte’ komt helaas ook steeds meer voor in de A-categorie van het amateurvoetbal.Het woord afgelast kwam deze week een paar keer voorbij ‘fietsen’. Eerst was daar op de woensdagochtend de mededeling dat de training van de SV Bedum Oldstars gecanceld was. Dit omdat rijpaanslag op kunstgras geen goede combinatie schijnt te zijn. Rijpaanslag wat rond 10.15 uur bijna was verdwenen zodat de beslissing van ruim twee uur eerder misschien wel voorbarig was geweest. Ik moet eerlijk zeggen dat ik stevig baalde van deze afgelasting en wat nog niets is veranderd bij vroeger vergeleken. Gelukkig ben ik op dat gebied wel wat milder geworden en werd het niet kunnen voetballen vervangen door een rondje versneld voortbewegen over modderige wegen maar wel door een prachtige omgeving wat Ezinge, Aduarderzijl en Feerwerd ons biedt. , Maar toch, het woord ‘afgelast’ is nog steeds iets wat ik niet graag wil horen. Maar hoe anders is dat in het hedendaagse voetbal waar een 'afgelasting' in de B-categorie als heel normaal wordt gezien. Een gegeven waar al niets meer tegen te doen is. Want op grote schaal wordt de KNVB bedrogen met uitslagen van wedstrijden die nooit gespeeld zijn of worden er velden afgekeurd die prima bespeelbaar zijn. Dat is een kwalijke zaak precies zoals dat er wedstrijdsecretarissen bedreigd worden omdat ze niet aan deze frauduleuze handelingen mee willen werken. Want dat zijn het namelijk frauduleuze handelingen wanneer je ‘gewoon’ een uitslag invult maar niet speelt of ‘gewoon’ het duel afkeurt, omdat je zelf niet volledig bent, of omdat de gasten geen team in het veld kunnen brengen. In de B-categorie is dit al schering en inslag maar ondertussen waaien de bacillen van deze ‘ik heb andere prioriteiten’-ziekte ook over naar de A-categorie. De categorie waar de teams die in deze categorie spelen wel moeten komen omdat ze anders kans lopen op puntenaftrek en een boete. Maar heel af en toe hoor je al dat puntenaftrek en een boete geen reden meer is om bijvoorbeeld een weekendweg in een vrij voetbalweekend te organiseren. Dat kan volgens sommige voetballers prima in een weekend waarin men competitieverplichtingen heeft want de boete gedeeld door de afwezigen valt wel mee. En puntenaftrek in een klasse waar degraderen niet mogelijk is wordt door een team wat punten moet sprokkelen ook niet als een groot probleem gezien. Kortom, er is voor een team dat een figurantenrol in de kelder van het amateurvoetbal vervuld geen reden om niet te kiezen voor het weekendje weg i.p.v. dat men gehoor geeft aan zijn competitieverplichtingen. Velen is dat in de B-categorie al een doorn in het oog maar die gaan het straks ook meemaken in de lagere klasses in de A-categorie. De bond valt in deze weinig verwijten want in een herfstperiode kan het gebeuren dat de velden matig zijn er dus ‘gesjoemeld’ kan worden en clubs elkaar mooi kunnen ‘helpen’. Een trieste vertoning die eens te meer laat zien dat het in de donkerste spelonken van het amateurvoetbal eigenlijk een zootje is en wat, zo sprak een bevriende wedstrijdsecretaris, zich van kwaad tot erger gaat door ontwikkelen. Waren het tot nu toe de teams in de B-categorie die deden waar ze zin in hadden, dat ‘fenomeen ‘ gaat nu ook de lagere klasses in het amateurvoetbal bestormen omdat velen het woord ’ afgelast’ tegenwoordig anders beleven dan vroeger toen alles echt niet beter was maar men wel gewoon zijn competitieduels speelde op de momenten dat dit gevraagd werd..