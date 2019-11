Ze moeten van de hattrick afblijven

In Nederland wordt vaak de voorwaarde toegevoegd dat de drie doelpunten in één helft gescoord worden zonder dat er een doelpunt van een andere speler van hetzelfde team tussendoor is gemaakt. Er wordt dan gesproken van een 'officiële', 'echte', 'zuivere' of 'onvervalste' hattrick.Woensdagmorgen kreeg ik mee dat Wijnaldum een onvervalste hattrick had gescoord in het duel Nederland-Estland. Dat vond ik wat vreemd want als liefhebber van het amateurvoetbal, die de verrichtingen van Oranje via teletekst en soms via het weekendabonnement van het AD volgt, zou ik dan al elf seizoenen al vele keren in de fout zijn gegaan. Want in de achter mij liggende elf seizoenen ben ik dan talloze hattricks ‘vergeten. Want in de ogen van commentatoren, verslaggevers en zogenaamde kenners heeft iemand die in een bijvoorbeeld met 7-2 gewonnen duel drie goals maakt een hattrick gescoord ook al scoorde hij de eerste de derde en de vijfde treffer. Een kronkel van jewelste van de ‘Frank Snoeksen’ en onze ‘autoverkoper’ bij FOX, in de wandelgangen ook wel Van Gangelen genoemd. Die praten over een voor iedere voetballer mooi moment alsof ze bij de plaatselijke slager een onsje ham voor de hond bestellen. Die weten dus niet dat een onvervalste hattrick voor iedere voetballer het ultieme moment van glorie is. Een moment van glorie die op alle niveaus even groot is. Dan maakt het niet of je in Oranje of in FC Rijstwafel 3 speelt. Wat voor een keeper een cleansheet scoren bij een 1-0 stand het ultieme is, geldt dat voor een veldspeler bij het scoren van een hattrick. Maar dan moet het wel een echte hattrick zijn en geen ‘nepper’ omdat commentatoren, presentatoren en andere kenners hun huiswerk niet hebben gedaan. Maar gelukkig zijn er meer die zich storen aan het gedrag rond de ‘glaszuivere hattrick’ Er gaan namelijk stemmen op om te komen tot een ‘Sociëteit ter bescherming van de glaszuivere hattrick’ Iets waar ik het volledig mee eens ben omdat de ‘glaszuivere’ hattrick nooit verloren mag gaan. Het mag niet zo zijn dat ‘niet-kenners’ van het voetbal, zo mogen we de Snoeksen, Van Gangeltjes, Van Dongetjes en Schreudertjes wel een beetje noemen, de mooie momenten van een voetballer een beetje gaan verstoppen tussen de regels van bijvoorbeeld cricket. In Nederland werd de voorwaarde toegevoegd van drie goals in een helft zonder dat er een doelpunt van een andere speler van hetzelfde team tussendoor is gemaakt. Iets waar niets mis mee is in een land dat al teveel ‘fratsen’, Halloween, Valentijnsdag en Black Friday, van andere landen over heeft genomen maar zijn eigen gewoontes/tradities verloochend om toch vooral maar mee te mogen doen. Iets waar de ‘Snoeksen, Van Gangeltjes, Van Dongetjes en Schreudertjes’ met alle plezier anders over mogen denken maar de echte voetballer niet. Die weet namelijk niet beter dan dat in Nederland de definitie van een hattrick als volgt is: ‘drie doelpunten in één helft gescoord zonder dat er een doelpunt van een andere speler van hetzelfde team tussendoor is gemaakt. En in het duel tegen Estland liet teletekst toch echt zien dat Nathan Aké het tweede doelpunt van Oranje en Georginio Wijnaldum de eerste, de derde en de vierde goal hadden gecoord waarbij de laatste twee ook nog eens in de tweede helft waren gemaakt …dus hoezo hattrick van Wijnaldum?