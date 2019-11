Mijn weekendmoment deel 2: Dit moet je een keeper niet aan willen doen

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Waar ik zaterdag in Warffum langs de lijn stond was dat zondagmiddag in Baflo waar Eenrum het in het bekertoernooi moest opnemen tegen Groninger Boys. Een duel tussen ‘David en Goliath’ want de Eenrumers, die overigens goed partij gaven, waren simpelweg een maatje te klein voor de derdeklasser. Maar dat had men bij Eenrum al ingecalculeerd want als een vierdeklasser die tegen degradatie vecht, en verre van compleet was, moet je geen wonderen verwachten. Zo werd het een duel dat nooit een echt bekerduel werd en waardoor heel soms je blik ging naar veld twee waar Rood Zwart Baflo 2 aan het ballen was tegen Eenrum 3. Twee teams met het nodige aan rood in het tenue wat zorgde dat de Bafloërs in het lichtblauw gingen spelen. Een mooie kleur blauw waarbij er één probleem was. De ‘Edwin van der Sar’ van Baflo had een shirt aan dat bijna dezelfde kleur had als die van zijn teamgenoten. Wat er toen gebeurde, daar schoten de pennen bijna van uit mijn notitiemap. De doelman van de thuisploeg kreeg ‘even’ een hesje toegegooid die hij maar aan moest trekken. Als oud-doelman weet ik één ding heel zeker: dat was mij niet gebeurd. Ik was niet als een clown in de goal gaan staan. Ik denk dat de Bafloërs wel vaker een reserveshirt aan moeten trekken en dan moet het toch een kleine moeite zijn om voor je keeper ook een reserveshirt in de tas te stoppen….. hoewel…… vroeger als doelman had ik sowieso een reserveshirt in mijn tas