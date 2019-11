Mijn weekendmoment deel 1: Het DWF, een ‘baas’ en mooie tenues

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Het weekend van 16 en 17 november had zo veel bijzondere momenten dat ik geen keuze wilde maken. Er waren namelijk teveel momenten te mooi of bijzonder om ze niet in deze rubriek te plaatsen zodat deel 1 of de zaterdag en deel 2 over de zondag gaat.Zaterdag ging de reis naar Warffum waar het duel tussen de plaatselijke trots en TEO uit Ten Post op het programma. In het kader van mij goed willen voorbereiden op het duel in Warffum had ik in de morgenuren de opstelling van de Warffumers al binnen en hoopte ik dat de staf van TEO mij die in Warffum kon verstrekken. Want, er zijn trouwens meer verenigingen die met dit 'euvel' te maken hebben, in Warffum lukt het nog steeds niet om voor de wedstrijd een uitdraai van het Digitaal Wedstrijdformulier aan te leveren waardoor we terug in de tijd moeten van het overschrijven van het wedstrijdformulier. Niet dat dit erg is maar het zou voor iedereen prettiger werken want ook dat heeft de ervaring geleert, en dat was zaterdag niet anders, men wil nog weleens zitten te ‘kutten’ met rugnummers. Want vreemd was het namelijk dat er wel een nummer 5 van TEO op de foto in destond maar er geen nummer 5 op het wedstrijdformulier was vermeld.Het zal tegen half drie geweest zijn dat ik opeens een bekende aan zag komen lopen. Een bekende die ik eerlijk gezegd niet in Warffum had verwacht. Maar even later stond Roelf Beukema daar waar ik ook bijna altijd sta wanneer ik in Warffum langs de lijn sta. Ver voorbij de bestuurskamer zodat mij het zicht niet ontnomen wordt door de dug outs. Eigenlijk was ik, samen met de ook aanwezige Ard Torrenga, wel benieuwd wat de directeur van Beukema Grondwerken BV in Warffum bracht. Het antwoord was volgde vond ik eigenlijk wel passen bij Roelf Beukema, die ik als een aimabele man had leren kennen toen zoon Wim in 2018 de wisselbokaal die hij kreeg als winnaar van het Gerald Gras Keepersklassement in ontvangst mocht nemen. ,,Ik ben hier voor Boaz van der Laan. Die werkt bij ons en voetbalt voor TEO. Ik vind het mooi om Boaz te zien voetballen en wat ook geldt voor Peter Nanninga. Die speelt bij SIOS en ook daar ga ik wel kijken. Dat vinden de jongens leuk want op de maandag hebben we het er ook altijd ook even over hoe ze gespeeld hebben. En door ze te zien spelen heb je daar een beeld bij.” Mooi zoals Roelf dat vertelde alleen had hij, en Boaz ook natuurlijk, de pech dat de nummer 9 van de ploeg uit Ten Post zaterdag niet echt in het stuk voorkwam en vroegtijdig werd gewisseld maar toen was zijn ‘baas’ al vertrokken omdat hij ook nog andere verplichtingen had.Als liefhebber van mooie voetbaltenues kwam ik zaterdagmiddag in Warffum volledig aan mijn trekken. Niet alleen de thuisploeg stond er door hun hoofdsponsor Hairpoint uitstekend gekleed op, maar ook tegenstander TEO had een uittenue aan die door een ringetje te halen was. Een zwart shirt, zwarte broek, lichtblauwe kousen en rugnummers in exact dezelfde kleur als de kousen kan ik van genieten. Maar ook aan het tenue van Warffum klopte alles. Een mooi kleur geel voor het shirt, waar de naam van de sponsor verticaal opstond, een zwarte broek en effen zwarte kousen zorgden ook bij de thuisploeg voor een mooi geheel. En omdat de beide keepers ook nog eens niet in een ‘Pipo de clown-pak’ onder de lat stonden was op dat gebied het plaatje in Warffum meer dan compleet.