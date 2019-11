Vrijdagtraining SV Bedum Oldstars: Wat je geeft krijg je terug.

De training op vrijdag 15 november had als ingrediënten, koffie met koek, de uitleg van Jan wat wel en niet is toegestaan op het gebied van ‘rennen ’, waarbij Jabbar een snelle leerling was en het bezoek van Ronald die na een stevige longontsteking weer op de weg terug is en binnenkort weer acte de presence gaat geven.Rond twaalf uur was er opeens het bericht uit Winsum dat een voetbalvriend het laatste exemplaar van ‘Johan Cruijff de Biografie’ had gekocht. Dat zorgde voor een belronde want al heel lang wist ik dat het boek, geschreven door Auke Kok, er aan zat te komen en ik het wilde hebben. De schrijver had er veelvuldig reclame voor mogen maken in dat Amsterdamse Grachtengordel-programma DWDD en waar Van Nieuwkerk vast wel met een boek voor beloond is. Ik wilde het boek zo graag in mijn bezit hebben dat het via Paddepoel naar Bedum reizen werd. In Bedum zaten al een paar ‘Stars’ te wachten en waar de koffie pruttelde. Koffie, dat werd aangevuld met koek van onze ambachtelijke bakker Leistra uit Ezinge. Zo werd het al voor de training gezellig in de kleedkamer die op de woensdag door de spelers met talent wordt bevolkt maar op de vrijdag voor iedereen toegankelijk is. Al snel ging het richting veld waar Jan van Woudenberg onze vriend Jabbar nogmaals uitlegde wat hij met de bal aan de voet wel en vooral niet mocht doen. Een helder verhaal van Jan die als voorvechter van het wat aanpassen van de regels voor het Walking Football een veel groter podium verdiend dan hij nu krijgt. Na een warming up met bal werden de partijen gemaakt en waren Bram, Tonnie, Peter, Geert en Massoud de ‘green army’ tegenover het team waar ik als teamgenoten Jabbar, Henk, Jan en Cor had. Twee op papier twee gelijkwaardige teams maar hoe anders gingen de eerste vijf minuten. Er werd door mijn team ‘gruwelijk’ gespeeld zodat de ‘green army’ al snel tegen een achterstand van 5-0 aankeek. Maar de ‘green army’ kwam, onder leiding van de Bomber’ weer terug in de wedstrijd want voor een inmaakpartij is een training niet bedoeld. Dat we zo flitsend van start gingen was echt de ‘schuld’ van Jabbar want dat was in ons team de man in vorm. Niks ‘jabbar-shuffle’s maar aannemen spelen was datgene wat onze Iraniër in Hollandse dienst vrijdagmiddag liet zien. En zo kwam het gezegde, wat je geeft krijg je ook, tot volle wasdom. Want niet alleen was Jabbar de aangever maar ook was hij een paar keer het eindstation dat tot scoren wist te komen. Was het Jabbar die in vorm was, ook der Bomber was, na een stroef begin, weer scherp. Zo ging het weer mooi in de eerste twee partijtjes van twintig minuten die in een hoog tempo werden gespeeld. De derde partij stond in het teken van iets proberen en dat was het spelen 4x4. Dit in het kader van, als er acht stars zijn willen we wel graag voetballen. Dat zorgde dat Cor en Bram zich beschikbaar stelden als ballenjongens en de rest 4x4 speelde. Iets wat prima ging tot Massoud geblesseerd raakte. Een blessure die volledig op zijn eigen conto geschreven kon worden. Want op de dag dat Piet Paulusma al over een eerste aanstaande ijsdag sprak besloot Massoud voor de derde partij zijn trainingsjack uit te toen en de training te vervolgen in een T-shirt van een pas geopende AC-tion in Bedum, de winkel die garantie geeft tot het winkelmandje. De kwaliteit van het shirtje zorgde vervolgens voor een verkramping van zijn spieren wat uitstraalde naar zijn linkerknie. Omdat Bram en Cor op de Sportlaan bezig waren met het opsporen van de ballen, der Bomber schiet ook weleens mis, werd besloten om een punt achter de training te zetten. Dit omdat bleek dat Massoud echt niet meer verder kon. Maar de conclusie was wel dat een partijspel 4x4 prima kan waarbij alleen het veld wat kleiner van afmetingen moet zijn. Maar acht stars die 4x4 in een ruitvorm spelen is bij dezen getest en goedgekeurd. Zo werd het op allerlei gebied een mooie middag, ik had mijn ‘Johan Cruijff de biografie’ te pakken, scoorde bijna evenveel treffers dan de vijf die der Bomber in het mandje had getrapt, mocht op ambachtelijke koek uit Ezinge trakteren maar had, samen met nog negen ‘Stars’ vooral lekker mogen voetballen waarbij de bal degene was die het meeste bewoog…