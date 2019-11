Clubliefde is voor velen voltooid verleden tijd

Woensdagmorgen werd ik geattendeerd op een column die ging over clubliefde. Clubliefde die bij steeds meer senioren/jeugdspelers/ouders van de radar verdwijnt.Ik moest woensdagmorgen bekennen dat ik de column van de voor Stedum voetballende Jan Spijk niet had gelezen. Wat ik via internet lees zijn de kranten, voetbalprimeur en voetbalnoord als ik mij voorbereid voor de duels waar ik in het weekend bij langs de lijn sta. Maar gezien de stevige reactie besloot ik het artikel van Jan op te zoeken. Een prima artikel van een clubman in hart en nieren die zijn frustratie uitsprak over de teloorgang van het amateurvoetbal. Frustraties die ik wel begreep maar waar Jan ook van moet weten dat de voetbalwereld steeds meer aan het veranderen is. Senioren/jeugdspelers/ouders stappen steeds sneller over naar iets waar volgens hen het gras groener is dan dat ze bij de club waar het bij de F-junioren allemaal begon willen blijven. Dat jeugdspelers/ouders soms voor een overstap kiezen kan ik wel begrijpen wanneer je ziet hoe het met het opleiden van jeugdspelers bij vooral de kleinere verenigingen gesteld is. Daar kan men vaak niet eens investeren in een jeugdtrainer met voldoende kennis van zaken. Dan moet men te vaak een beroep doen op een vrijwilliger die denkt dat hij/zij dat wel ‘even’ kan, een traininkje geven. Iets wat een duidelijke onderschatting van het vak van jeugdtrainer is. Zo werkte het ruim dertig jaar geleden al niet en waar nog steeds niets in is veranderd. Je kunt als vrijwilliger, zonder voldoende kennis van zaken, namelijk niet aankomen met oefeningen die de spelers individueel en als team niet beter maken. Nu de sociale media de wereld veel groter heeft gemaakt kan men steeds gemakkelijker bij elkaar in de keuken kijken. Dan kan het gebeuren dat jeugdspelers/ouders filmpjes en foto’s voorbij zien komen waar ze van denken, dat gaat even anders als bij ons als kleine vereniging. Dan wordt er thuis gesproken en wordt er een keuze gemaakt om voor het andere te kiezen. Door mijn voetbalactiviteiten in Bedum hoor, zie en lees ik voldoende over de jeugdopleiding daar. Een opleiding waar duidelijk in geïnvesteerd is en niet met een zak pepernoten of een rolletje drop. Daar wordt serieus in geïnvesteerd bij Bedum wat bij meer grotere verenigingen niet anders zal zijn. Daar zouden de kleinere verenigingen wat tegen kunnen en moeten doen en dat is samenwerken. Wanneer ik bijvoorbeeld naar de oude gemeente De Marne kijk zijn er mensen die nog liever gisteren dan morgen zien dat de clubs sowieso bij de bovenbouw gaan samenwerken. Want kijk naar waar de teams, als ze er al zijn, in deze leeftijdscategorie voetballen springen de veters bijna uit je schoenen . Iets wat ook zijn weerslag heeft op het seniorenvoetbal in deze contreien. Want ook dat houdt qua niveau niet over en gaat er door een helaas gebrekkige jeugdopleiding ook niet veel beter meer worden. Dat geldt overigens niet alleen in de voormalige gemeente De Marne maar ook in de gemeente Loppersum, waar Stedum toe behoort. Daar is Loppersum qua jeugdopleiding een toonaangevende club met Middelstum als een prima nummer twee. Van daaruit is het ook niet vreemd dat er spelers van andere verenigingen uit de omgeving, waaronder Stedum, naar derdeklasser Loppersum zijn getrokken om daar op een hoger niveau te gaan spelen. Natuurlijk is het mooi dat spelers voor de vereniging blijven spelen waar het ooit begon. Helaas is dat een utopie geworden want hoe vaak wordt er niet geroepen dat iemand in een vriendenteam gaat spelen en wat later gewoon een eerste elftal blijkt te zijn. Het stapje hogerop is tegenwoordig schering en inslag en wat je ook niet meer tegenhoudt. Maar de kleinere clubs moeten ook een beetje stoppen met het bekende ‘Calimerogedrag’. Dat geneuzel van ‘ik ben klein en jij bent groot’ schiet namelijk niet op. Je moet naar mijn idee als kleine clubs meer gaan samenwerken om de grotere clubs proberen tegengas te geven. Doe je dat niet, en dat ben ik het helemaal met Jan eens, dan is over tien jaar de voetbalkaart in Noord-Groningen wel heel erg drastisch veranderd…