Gaan de sportverenigingen op het hogeland barre tijden tegemoet?

Gelukkig heeft het vannacht niet geregend. Gelukkig kwamen er in de regio waar de gemeente ’t Hogeland toe behoort geen regendruppels naar beneden die er voor zorgden dat bij veel voetbalverenigingen de alarmbellengingen rinkelen.Voor mij staat vandaag, zaterdag 9 november 2019, in Zoutkamp het duel Zeester-Noordpool op het programma. Een op papier mooi duel in de 5klasse van het zaterdagvoetbal waar ik gisteren van de consul het nieuws over hoorde dat het in de nacht van vrijdag naar zaterdag en zaterdag overdag niet veel meer moest regenen. Want anders kon er weleens een streep door het duel Zeester-Noorpool gezet moeten worden. Gezien de problematiek rond de diverse velden/sportcomplexen in de gemeente ’t Hogeland was ik niet eens verbaasd want kort gezegd, het is richting veel sportcomplexen een beetje een ‘zootje’ binnen de gemeente ’t Hogeland. Verenigingen die moeten uitwijken naar een behulpzame buurman omdat ze voor de winterstop met hun eerste elftal niet meer thuis kunnen voetballen, clubs die moeten hopen dat er in de week voordat ze thuis moeten spelen geen regen valt omdat er dan absoluut niet gespeeld kan worden, een vereniging dat moet spelen op een veld waar de bovenlaag zo hard is dat het water in een goed afgesloten badkuip sneller verdwijnt dan op het veld, en een vijfdeklasser waar men maanden heeft moeten wachten voordat de verlichting op het trainingsveld eindelijk weer op sterkte was zijn nog maar een paar voorbeelden van frustratie. Dit weekend hoorde ik nog mensen van buiten de gemeente ’t Hogeland zeggen, hier krijgen wij, wanneer we als DAL-gemeente verder gaan, ook mee te maken dat het allemaal veel te groot wordt en iedereen bij elkaar langs ‘fietst’ en dus niets doet. Iets waar sommige verenigingen in de gemeente ’t Hogeland nu al mee te maken hebben en soms ‘gek’ van worden. Daarom vraagt men mij weleens gekscherend hoe dat in ‘onze’ gemeente Westerkwartier is. Ik moet zeggen dat ik geen idee heb. Het enige dat ik weet van ‘onze’ gemeente is dat de gemeentelijke belastingen voor ons in 2020 met tien procent omhoog gaan. Maar dat zal wel zijn voor de ‘pot met goud’ die er volgens een oud-voorzitter van de vv Ezinge op de inwoners van Ezinge, Feerwerd en Garnwerd ligt te wachten. Een ‘pot met goud’ die men op het hogeland misschien ook wel had verwacht maar wat gezien de cijfers die naar buitenkwamen m.b.t. de feesten en partijen rond de herindeling en het afscheid nemen van… al snel een utopie bleek te zijn. Maar om terug te keren naar de velden op het hogeland. Het is te hopen dat nu de spannende weken voor de gemeente ’t Hogeland voorbij zijn, burgermester Bolding mag gewoon blijven doen waar hij, gezien de vreugdetranen, als waarnemend-burgervader goed in was, iedereen zijn binnen gekomen e-mails gewoon weer gaat beantwoorden. Want de sportverenigingen in de gemeente ’t Hogeland mogen toch oprecht hopen dat de wethouder sportzaken van de gemeente ’t Hogeland meer affiniteit met sport heeft dan die van de gemeente Groningen. Want als men binnen het college van de gemeente ’t Hogeland naar ‘ Groningen’ gaat kijken en gaat roepen ‘ een goed voorbeeld moeten we zeker goed volgen’ dan gaat de sportverenigingen op het hogeland nog barre tijden tegemoet.