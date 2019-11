Training SV Bedum Oldstars: warme chocolademelk en een op een andere manier scorende Tonnie

De eerste training van de maand dat er voor mij na afloop een warme chocolademelk + mars op het programma staat stond verder in het teken van de duidelijke afspraken, veel met de bal bezig zijn en een weinig scorende Tonnie.Er waren deze woensdag de nodige stars afwezig zoals Tiemen Vriezema waar we van hopen dat zijn echtgenote spoedig en goed herstelt van een licht herseninfarct. Ook afwezig was Bram Bakker die deze woensdag in Amsterdam een gesprek had met dé ambassadeur van het Walking Football in Nederland, dhr. Jesaia Swart. Er zit namelijk wat ruis op de lijn over het selectiebeleid binnen het Walking Football. Daar wilde Bram een keer met dhr. Jesaia Swart over spreken om zo het Walking Football wat meer open en transparant te krijgen. Iets wat ook geldt voor het scheidsrechterskorps binnen deze voetbaltak. Want ook daar worden de leuke activiteiten ingepikt door een aantal spelleiders/scheidsrechters waar ik oprecht blij van ben dat ze niet in Bedum langs de lijn staan. Wat dat betreft is er voor de ambassadeur van het Walking Football nog genoeg werk te doen. Verder werden er even duidelijke afspraken gemaakt over de vrijdagtraining. Op woensdag ja of nee zeggen kwam uit het overleg en voor de ‘twijfelaars’ … gewoon tegen het thuisfront zeggen dat het woensdagmorgen en vrijdagmiddag ‘voetbaltime’ is. Wie deze morgen ook andere verplichtingen had was Ronald Jansen. De oom van Theo, zaterdag nog prominent aanwezig op ‘Bedum zingt Hazes’ was zondag gebeld door Dick Advocaat. Maar geheel in de stijl van André had Ronald op zaterdag een aantal biertjes naar binnen gegooid en had dus geen telefoon gehoord. Maar de kleine generaal is een doorzetter want maandag belde hij weer. Nu was Ronald wel wakker, na ruim een dag op non-actief moest Kees ook een keer weer plassen, en kreeg hij de trainer van Feyenoord aan de lijn. De vraag was of Ronald in deeltijd tot de technische staf van Feyenoord toe wilde treden. Een vraag die de import-Bedumer duidelijk overrompelde en wat een wedervraag opleverde over wat zijn rol zou zijn. Het antwoord was helder, Dick, die als assistenten ‘mooie ‘ Cor Pot en John de Wolf had, zocht nog een vierde man voor het klaverjassen. Ronald reageerde positief op dat verzoek zodat hij met enige regelmaat zal ontbreken op een training van de SV Bedum Oldstars om als vierde man binnen de trainingsstaf van een team in opbouw te fungeren. Na een prima warming up ging het ‘omgekeerde doel-spel’ deze keer prima. We kwamen vanuit een 1-4 achterstand terug tot 4-4 wat een dag eerder ook Chelsea lukte. De samenvatting van ruim vijf minuten liet mij zien dat daar er een referee bezig was die in de vijfde klasse van het amateurvoetbal niet zou misstaan. Na het ‘omgekeerde doel-spel’ werden de doelen gedraaid en ging het los in het mini-toernooi. En toernooi met voor een op papier goed team wat wisselend succes. Werd het voor ons in speelronde nog een gelijkspel, partij twee liep even anders. We hadden toen het probleem dat onze ‘Bomber’ niet echt los kwam. Der ‘Bomber’, die normaal uit alle standen, zelfs uit standje 69, raak weet te schieten was nu uit vorm. Dat kan want, en dat weten we allemaal, vorm is iets ongrijpbaars. Je kunt naar Bedum rijden met het idee nu ga ik de reclameborden even aan ‘flarden’ spelen en vervolgens raak je geen pepernoot. Maar het kan ook anders wanneer je in twijfel staat of je wel moet gaan en als je dan gaat lukt alles. Dus voor Tonnie is er daarom niets aan de hand en helemaal niet wanneer ik hoor dat zijn gezondheid voor velen een reden zou zijn om zijn schoenen in, om even in de komende feestdagen-sfeer te blijven, kerstboom te hangen. Daarom alle respect voor onze Bomber die iedere week laat zien dat je ook met een wat mindere gezondheid nog prima kunt sporten. En natuurlijk ’vervloeken’ we onze voetbalvriend wanneer hij zoals woensdag van de ‘honderddertien’ kansen er eentje raak schiet. Maar wat veel erger zou zijn is dat we hem niet zouden vervloeken. Want ooit zei de veel te vroeg overleden Johan Cruijff, wanneer ik niet meer met een speler bezig ben heb ik hem afgeschreven en wat in dit geval ook op onze ‘kleine’ maar eigenlijk grote Bomber van toepassing is. Want ook al mist hij zijn kansen, het is mooi dat hij nog kan voetballen.