Mijn weekendmoment: Het ‘peukie’ van Hans.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijk.Dit weekend was ik twee keer in Kloosterburen. Zaterdag voor het duel FC LEO-Poolster en zondag voor de gemeentelijke derby tussen Kloosterburen en Usquert. Twee dagen waarop het ‘peukie’ van Hans twee dagen het gesprek van de dag was. Bij aankomst op sportpark Westerklooster duurde het zaterdag ] maar even of ik hoorde het nieuws dat de teamleider van Kloosterburen, Hans Bolt, een week eerder een rode kaart had gekregen. Een rode kaart omdat hij achter de omheining een sigaretje stond te roken om, nadat het ‘peukie’ de geschiedenis in was geblazen, weer in de dug out terug te keren. Een handeling die ik wel vaker voorbij zie komen wanneer een teamleider of trainer de spanning niet meer trekt en even zijn ‘tied veur een pafke’ pakt. Er zijn moraalridders die storen zich daar enorm aan maar waar ik niks mee kan en wil. Met een partner ‘in the house’ die rookt zal het mij namelijk een rotzorg zijn wat een ander buiten de omheining van een sportveld doet. Zondag stond ik naast een roker langs de lijn waar ik geen last van had omdat ik mij daar niet aan stoor. Maar dat een scheidsrechter, fluitend in de diepste spelonken van het amateurvoetbal, iemand een rode kaart geeft omdat hij buiten de omheining staat te roken bezorgt je maagkrampen van het lachen. De naam van de arbiter viel ook en dat deed mij terugdenken aan het duel Eext-Pesse. Een duel in de nacompetitie waar de arbiter als assistent-scheidsrechter een bijzondere rol vervulde. Duidelijk zichtbaar was dat hij zijn rol niet in orde vond want als oudste van de ‘club’ had hij , althans dat vond hij, dat duel moeten fluiten. Een idee van de beste man die nergens op gebaseerd was maar meer met zijn ijdelheid te maken had. In dat duel speelde hij vervolgens geen okselfrisse rol door niet in te grijpen toen zijn ‘baas’ veertien minuten aan extra tijd aan het duel toevoegde. Een krankzinnige actie waar de anti-roker na afloop van vond dat hij misschien wel in had moeten grijpen. Maar in het duel DWZ-Kloosterburen greep hij dus wel in maar wat volgens vele kenners een belachelijke beslissing was. Een week eerder was ik op een veld waar de trainer met een peuk in de mond in de middencirkel reserveshirts uit stond te delen en van de dertien toeschouwers en een verdwaalde zeehond , en de scheidsrechter, was er niemand in de war en dat had de arbiter bij DWZ-Kloosterburen ook moeten doen. Die had even moeten beseffen dat er bij een duel in de 5e klasse geen ‘vijftig’ camera’s langs de lijn staan maar hij een wedstrijd mag fluiten waarbij de trainers blij zijn wanneer de spelers de bal naar iemand met dezelfde kleur shirt schieten. Dus waar de elftalleider rood voor kreeg, het roken buiten de omheining, is te hopen dat ze bij de KNVB deze kaart al schaterlachend gaan seponeren. Want als dit een regel gaat worden dan gaan we nog wat beleven met arbiters die in de diepste spelonken van het amateurvoetbal het spel al niet kunnen volgen. Arbiters die er vervolgens nog een taak bijkrijgen met het in de gaten houden van rokende stafleden en waar ik van denk …laat als scheidsrechter lekker gaan man zolang er op de wel ‘rookvrije’ sportparken nog zo lekker selectief gecontroleerd wordt. …