Training SV Bedum Oldstars in het teken van het ophalen van topcrimineel Ridouan Taghi, een bezoek aan de Bonkervaart en het afscheid van Bert Eillert.

De laatste training van de SV Bedum Oldstars van oktober ’19 stond in het teken van het ophalen van topcrimineel Ridouan Taghi, een bezoek aan de Bonkervaart maar vooral het afscheid van Bert Eillert.In de vroege ochtend liep ik rond 07.00 uur met mijn vriend Bietsj achter de kerk van het pittoreske Ezinge. De landerijen waren op dat moment nog bedekt met een laagje rijp wat het uitlaten van Bietsj tot een feest maakte. Maar voor de voetballer in mij was dat wat minder want ik hoopte dat de rijp op het groene gras Bedum had overgeslagen. Na het krabben van de autoruiten reed ik al op tijd naar Bedum zodat ik bij een eventuele afgelasting snel huiswaarts kon keren waar dan een rondje versneld voortbewegen als alternatief op het programma zou staan. Maar gelukkig had het kunstgrasveld de kleur dat een veld moet hebben zodat niets een training in de weg zou staan. Maar eerst ging het over Feyenoord en de komst van I-Dick die in de loop van woensdag vervangen zou worden door de kleine generaal, door vrienden, collega’s en bankdirecteuren ook wel Dick Advocaat genoemd. We waren het er wel over eens dat het bij Feyenoord even wat minder gaat maar wat kan gebeuren. Maar echt druk daar om maken was nu ook weer niet nodig wanneer je ’s morgens nog leest dat twee compleet hopeloze gevallen een dag eerder een Assenaar, die zich van een rolstoel moet bedienen, uit de trein ‘geflikkert’ hebben om vervolgens zelf te gaan zitten. En wat deed de rest van de reizigers? Die keken even de andere kant op. Daarom dat wat Martine altijd zegt ook mooi, morgen regent het weer en gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Daarom zal het met Feyenoord ook wel loslopen en anders maar niet. Na de bekende riedel was er even een serieus moment. Een moment waar Bert Eillert zijn afscheid aankondigde. Fysiek ongemak liet het niet meer toe dat Bert op Kardinge en in Bedum actief zodat hij koos voor de ‘Kardingers’ wanneer hij een keer een balletje wilde trappen. Bert bedankte iedereen voor een plezierige periode waarbij hij de groep i.v.m. zijn verjaardag trakteerde. Na de woorden van Bert probeerde Nanno een aantal kaarten te verkopen voor het duel FC Groningen Oldstars- Werder Bremen Oldstars. Helaas voor beide ploegen was de animo niet echt groot zodat er niet in de Euroborg maar op de velden van Hoogezand gespeeld gaat worden. Voor de laatste training in oktober waren er veel stars naar Bedum gekomen maar ook waren er die niet aanwezig waren. Zo was onze bokser Mike met een geheime missie bezig. Een missie die er voor moest zorgen dat Ridouan Taghi als meest gezochte crimineel in Nederland berecht kon worden. Taghi bivakkeert ergens in het midden oosten en nadat via de diplomatie van Jabbar en Massoud al wat lijntjes waren uitgegooid leek het de Nederlandse regering beter dat er een speciale eenheid onder leiding van Mike geformeerd zou worden. Wie deze morgen ook ontbrak was Geert Brands. De Bedumer heeft tussen 1 oktober en 1 mei een bedrijf dat zich bezig houdt met het ijsvrij maken van autoruiten. Daarnaast is hij door zijn expertise op gebied van ijsdikte enkele maanden geleden benoemd tot ijsmeester district Bonkervaart. Dat zorgde dat Geert deze woensdagmorgen al langs de kant van de Bonkervaart werd gesignaleerd om te kijken of binnenkort de kreet ‘It giet oan’ al kan klinken. Het ijsvrij maken van autoruiten ijsvrij had hij voor deze keer uitbesteed aan o.a. Jan Gast, Hans Drenth, Tiemen Vriezema en Bertus Bolhuis die daardoor met een goede reden afwezig waren. Over het verdere verloop van de training kunnen we kort zijn want een paar viel het woord waar een vrouwelijk lichaamsdeel mee wordt aangeduid en uit drie letters bestaat. Was de trainer niet tevreden, toch in de war omdat de keuze bij Feyenoord op Dick was gevallen, in de partijvorm waren de ‘gelen ‘ dat ook niet. Er werd teveel als postbezorgers gespeeld wat nooit de juiste manier is om wedstrijden te winnen. Maar hopen op betere tijden, precies dat wat ze bij Feyenoord ook doen, zullen we daarom maar zeggen en wat maakt het verder ook wanneer het prima voetbalweer is, de arbiters prima hun werk doen en iedereen vervolgens weer blij en tevreden huiswaarts keert waar in Ezinge de wasmachine in de loop van de middag, nadat ik mijn voetbalplunje nog had kunnen wassen, zei van doe het zelf en waarop Martine zei, op zoek naar een andere, en weet je, morgen regent het weer…..