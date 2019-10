Geen weekendmoment ondanks een vroege afgelasting, het reclamebord in Feerwerd, en de shirts van GEO.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijk.Het weekend wat achter ons ligt was een wat vreemd weekend. Op vrijdag was al bekend dat het duel tussen Eenrum en Wedde niet gespeeld zou worden. ‘Nieuws’ wat echter niet eerder dan zaterdag naar buten gebracht mocht worden. Dat was een wat vreemd bericht wanneer je iedere week op donderdag en vrijdag ‘driehonderdachtenvijftig’ afgelastingen om een kulreden voorbij ziet komen. Maar omdat je weekendmoment te maken gaat mij net even te ver. Dat geldt niet voor de ‘rel’ binnen de voetbalvereniging Ezinge. Daar waren vier Feyenoord-supporters zo vriendelijk om de club waar ze voetballen een reclamebord aan te bieden met als tekst ‘Feyenoord supporters steunen V.V. Ezinge’. Een bord wat de voetbalclub uiteraard ook een paar euro gaat opleveren. Een zeg maar ludieke actie die door een supporter van Ajax, en ook voetballend voor de voetbalclub uit Feerwerd, niet op waarde werd geschat. Zijn commentaar op een actie van vier van zijn teamgenoten, of misschien ondertussen oud-teamgenoten, was een beetje gênant. Commentaar wat ook niet bij een Ajax-supporter past. Want een beetje Ajax-supporter is namelijk Sjaak Swart gewend en die moet je ook niet te serieus nemen. Dat had deze ’Ajacied’ ook moeten doen met het beoordelen van deze in mijn ogen prachtige ludieke actie. Maar om dat mijn weekendmoment te maken gaat ook wat te ver. Wat ook niet voor mijn weekendmoment in aanmerking komt is dat ik zaterdag ernstig aan mijn oogsterkte begon te twijfelen. Langs de lijn bij het duel De Heracliden-GEO heb ik in het begin een keertje of ‘vijfendertig’ mijn bril schoongemaakt. Ik kon namelijk met de beste bedoelingen niet zien wat voor sponsornaam er op het shirt van GEO Garmerwolde stond. Persoonlijk vind ik het niet kunnen dat je een sponsornaam niet beter/mooier op je tenues laat drukken. Want om aan te sluiten bij het reclamebord in Feerwerd, de Ajax-supporter is er heilig van overtuigd dat het plaatsen van borden of het laten bedrukken van shirts de ondernemers de nodige klandizie oplevert en wat natuurlijk lariekoek is. Want om het even dichtbij huis te houden, niemand doet alle boodschappen bij de plaatselijke buurtsuper omdat hij of zij een reclamebord langs de lijn heeft staan of nog mooier shirtsponsor is. Een reclamebord of als shirtsponsor optreden moet als een gunfactor gezien worden. Een gunfactor waar veel verenigingen, zoals ook Ezinge, maar wat blij mee zijn zodat het mede daardoor de contributie voor iedereen betaalbaar blijft. Daarom snapte ik dat ‘poeha’ om een mooie ludieke actie en die de club wat geld oplevert. Ik had het misschien wel anders gedaan als tegenhanger van mijn ‘Feyenoord-vrienden’ binnen de club. Ik had een aantal diehard Ajax-fans gemobiliseerd voor een nog groter bord waarbij er uiteindelijk maar een de winnaar was en dat was de club waar ik al een groot aantal jaren voor speel en zelfs voorzitter ben geweest….Zo werd het dus een weekend zonder een echt moment want om het als liefhebber van het amateurvoetbal over de overwinning van Ajax, AZ en een zesde plaats voor Max Verstappen te hebben gaat mij toch echt te ver……