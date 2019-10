Een mooi filmpje uit Feerwerd/Oldehove, Westerkwartier aan zet en voetballen in Bedum.

De kop boven dit artikel doet je bijna geloven dat er hele spannende dingen in de dorpen van de oude gemeenten Oldehove en Ezinge gebeuren, en wat natuurlijk prima zou kunnen. Maar in dit geval gaat het echter over het Walking Football wat men ook in Feerwerd en Oldehove nog meer wil introduceren.Vrijdagochtend deed ik even een klein rondje versneld voortbewegen. Dit om even te kijken of wat fysiek ongemak van enkele dagen eerder voldoende was verdwenen om in de middaguren een balletje te kunnen trappen. Toen ik via de Notweg richting het Lucaspad naar Feerwerd rende werd ik aangesproken door een dorpsgenoot die mij wel bij naam kent maar wat andersom niet het geval was. De vraag was of het Walking Football in Feerwerd/Oldehove niets voor mij was. Ik vertelde dat ik mij in 2017 bij de SV Bedum Oldstars had aangesloten en dat mij dat prima beviel. Ik vertelde echter niet dat ik een filmpje had gezien die over de Walking Footballers van de oude gemeenten Oldehove en Ezinge was gemaakt. Een prima film waarin alle voordelen van het nog mogen/kunnen voetballen voorbij kwam. Maar ook nu werd er weer melding van gemaakt dat het hebben van lichamelijk contact, het maken van slidings en rennen verboden is. Vreemd is het dan om te zien dat er ook in Oldehove en Feerwerd gewoon versneld voortbewogen wordt, want rennen kun je dat versneld voortbewegen van een zestigplusser niet meer noemen. Dat is mooi om te zien en wat ze ook gewoon moeten blijven doen. Want het filmpje laat duidelijk zien dat mannen er plezier aan beleven en dat is waar het allemaal omdraait. Gelukkig hebben ze in Oldehove en Feerwerd wel doorgezet maar wat op het gebied van het Walking Football in Warffum/Roodeschool en Holwierde faliekant mislukt is. Daar was er geen, of onvoldoende, belangstelling voor een tak aan de voetbalboom waar overal in het land wel belangstelling voor is. Dat is vreemd maar misschien zorgt de drempel van het zonder bal niet versneld mogen voortbewegen, wat helaas halstarrig door de bond en zijn 'domme' volgelingen vol wordt gehouden, wel dat mannen die dat nog kunnen er niet eens aan beginnen. Een paar uur na mijn korte duurloop stond ik op het kunstgas in Bedum. We waren met elf ‘Stars’ en Max, kleinzoon van Hans Apotheker, zodat er een partij van 6:6 kon worden gevoetbald. Het werd een pracht van een partij omdat de lichte regen het kunstgras in een juiste conditie bracht waardoor Ronald, die zijn voetbalschoenen was vergeten en daardoor op ‘ski’s over het veld banjerde, zelfs bij vlagen een wereldactie in huis had. Zo werd het weer een mooie middag in Bedum waar superstrateeg Jacob Venema om half drie naar zijn visite moest, Tonnie weinig scoorde, Massoud koppend een briljante hakbal tot doelpunt promoveerde, maar wat door Jan ‘Higler’ van Woudenberg als een sliding werd gezien, 'De Kuit' volgens Ronald vaker op vakantie moest gaan omdat herboren terugkeerde, en opa Hans en kleinzoon beide scoorden. Onderweg naar iemand die drie dagen in een zorgcentrum met onderbezetting had gewerkt moest ik echter denken aan de mannen in Feerwerd/Oldehove. Die trainden ook op vrijdagmiddag maar dan op de klei van het sportpark in Feerwerd of Oldehove en dat is met regen even wat minder. Voor de zomer deed ik op uitnodiging op een zaterdag een keer mee In Feerwerd. Toen werd er gespeeld op een stuk grond waar ik onze viervoeter Bietsj nog niet op uit wil laten. De Voetbalvereniging Ezinge wil dat stuk ‘bouwland’ graag van kunstgras voorzien en dat begrijp ik volkomen. Want nu gebeurt het te vaak dat de jeugdteams en straks ook ‘jong grijs’ niet kan trainen omdat het tweede veld wat het trainingsveld is, afgekeurd wordt en dat stuk bouwland ook niet toegankelijk is. Dat is doodzonde en waar de gemeente Westerkwartier snel wat aan moet doen. Die moeten daarom in Feerwerd heel snel een kunstgrasveldje neerleggen en niet doen zoals die ‘piepkuikens’ van de gemeente Groningen die daar met hun idiote maatregelen de top maar ook de breedtesport aan het ‘vermoorden’ zijn.