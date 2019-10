Training SV Bedum Oldstars in het teken van nieuwe douchekoppen, de pakjesboot 13 en de verjaardag van Hans Drenth

Op dinsdag 22 oktober stond de training van de SV Bedum Oldstars in het teken van nieuwe douchekoppen, de pakjesboot 13 en de verjaardag van Hans Drenth.Er werd deze keer door de SV Bedum Oldstars op dinsdag getraind. Al sinds dat de Batavieren Nederland zijn binnengewandeld organiseert men in Bedum namelijk op de woensdag in de herfstvakantie het spelevenement ‘Klokje Rond’. Een evenement waar je als Walking Footballer met alle plezier ruimte voor wil maken. Er ontbraken op deze dinsdag wel wat stars. Zo had Jabbar besloten zich te prepareren voor de vrijdagtraining, Bert Eillert nog steeds van de aardbodem verdwenen is, Albert Stuivenberg nog niet herstelt is van zijn vakantie, gold trouwens ook voor ‘De Kuit’, en waren er ook wat spelers nog geblesseerd. Verder was Mike de bokser aan het trainingsteam van Badr Hari toegevoegd. Badr wilde voor zijn gevecht tegen Rico Verhoeven niets aan het toeval overlaten zodat onze boksende teamgenoot nu met regelmaat met de Marokkaan aan het sparren is. Wie er ook niet waren was het duo dat graag een hengeltje uitgooit Jacob Venema en Hans Spier. Waar vaak het Boterdiep of het Reitdiep hun werkterrein is mochten de mannen nu mee met de Pakjesboot 13 die voor deze keer was omgebouwd tot een zeevisboot. Wie er wel kwam trainen, en waar iedereen blij om was, was Henk Diepenbroek. Henk zat de laatste weken wat in de lappenmand maar had nu weer groen licht gekregen om te gaan trainen. Wie zich ook kwam melden was Hans Drenth die op deze dinsdag 65+6 was geworden en, tot vreugde van Massoud, met een traktatie aam kwam zetten. Net dit prettig begin, waarbij de koffie werd ingeschonken door de kleindochter van Zwanny, klonk even later het bekende riedeltje. Er waren niet veel mededelingen waardoor het al snel over de scheidsrechters in het betaald voetbal ging. Gezien mijn steeds meer toenemende desinteresse in betaald voetbal had ik alleen wat beelden in Fox-vandaag gezien zodat ik iets begreep van de irritatie van sommige aanwezigen. Maar wie het voetballen, moet zuinig zijn op zijn arbiters al zijn er die er de nodige moeite voor doen om niet serieus genomen te worden. Want op de sociale kwam ook een foto van het Werelddierendag-toernooi voorbij. Een foto met spelers van Ajax en Feyenoord en twee arbiters die uitverkoren waren op basis van overgewicht. Waar we in dit land over elkaar rollen waar het gaat met teksten als: gezond te leven, op je gewicht te letten en in beweging te blijven, hadden deze twee arbiters daar gezien de foto weinig tot niets aan gedaan. Maar ieder zijn ding zullen we maar zeggen als zal het zelf veter strikken voor deze twee mannen een ‘Hell of a job’ worden. Wat dat betreft zien onze arbiters er stuk voor stuk gezonder uit al zorgt blessureleed dat het voor sommige nog even gaat duren voor ze weer een balletje kunnen trappen. De training stond in het teken van alles met de bal en waar iedereen bij voorbaat blij van werd. Na de warming up was er een partijspel 4-4, waarbij de ijskrabber van Bedum in de eerste partij met gevaar voor eigen leven het doel van onze tegenstander bewaakte, stond er een afsluitende partij 8-9 op het programma. Een partij op een wat groter veld maar niet groot genoeg, Zeventien spelers op een te klein veld geeft lichamelijk contact, aanvallen die niet lekker willen lopen en flipperkastballen. Dat zorgde dat het afsluitende partijspel de kwalificatie rommelig kreeg maar waarin Ronald Jansen 2x scoorde waarbij de dank van zijn teamgenoten uit gaat naar de FC Groningen Oldstars. De oom van oud-Vittesenaar Theo Jansen is namelijk al een paar keer benaderd door de oud-profs van FC Groningen. Bij Groningen denken ze namelijk dat Ronald, in de periode van Bennie Hofs, Henk ‘Charley’ Bosveld, Dick Mulderij, Dick Beukhof, Herman van Veenendaal en Edward Sturing ook bij Vitesse maar dat hebben ze fout. Wat dat betreft hadden ze even op Wikipedia moeten kijken om te weten dat Ronald nul duels voor Vitesse heeft gespeeld. Maar alleen het vragen heeft er voor gezorgd dat Ronald het spelen naar iemand met dezelfde kleur steeds beter lukt en waarvoor dank ‘golden oldies’ van de FC. De twee goals, en ik dacht een van Piet, zorgde voor een 3-0 zege voor de ploeg van Jan ‘douchekop’ van Dijk en die daar in het kader van, wees zuinig op je vrijwilligers, een persoonlijke premie voor kreeg. Jan werd namelijk blij gemaakt met twee nieuwe douchekoppen omdat er waren die onze specialist ook niet meer schoon kreeg. Zo kwam er een einde aan een weer prima die werd afgesloten met een aantal moppen over een non in een klooster die aan partnerruil deed of haal ik nu wat door elkaar……