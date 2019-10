Mijn weekendmoment: Hondenpoep in Usquert

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijk.In 2020 bestaat de voetbalvereniging Usquert honderd jaar en wat in het dorp in de gemeente ’t Hogeland natuurlijk groots gevierd gaat worden. Bijna honderd jaar voetbal betekent ook dat het huidige sportcomplex al een groot aantal jaren in Usquert ligt. Dit seizoen keerde Usquert, na een afwezigheid van vijf seizoenen, terug in het standaardvoetbal. Dat zorgde dat ik zondag, na dus een afwezigheid van vijf jaar, terugkeerde op het sportcomplex van Usquert. Bij aankomst was onze eerste conclusie, ik was samen met ook voetballiefhebber Jur Smit, dat het speelveld van Usquert er prima bij lag maar wat even later toch even wat anders bleek te zijn. Want opeens kwam assistent-scheidsrechter Kees aangelopen met een schep die groter was dan Kees en snel bleek wat de bedoeling was. Er werd namelijk driftig gespeurd naar het nodige aan hondenpoep wat zo links en rechts op het hoofdveld lag. Vroeger, toen er nog geen kunstgras was en de koeien eerst van het veld gehaald moesten worden, kon er weleens een koeienvlaai op een grasmat liggen. Maar in een tijd dat poepschepjes of poepzakjes via internet te bestellen zijn kan het toch niet waar zijn dat een voetbalclub eerst het veld moet inspecteren op hondenpoep voordat er gespeeld kan worden. Wij, Martine en ik, zijn ook in het bezit van een viervoeter. Dan kan het toch niet waar zijn dat Bietsj daar wordt uitgelaten waar kinderen met regelmatig spelen of dat wij ‘even ‘ naar het sportcomplex in Feerwerd gaan om onze vriend daar uit te laten. Door deze ongein, want Kees was wel even bezig, begon het duel uiteindelijk bijna een kwartier te laat want logisch, scheidsrechter Thon liet de pupil van de week niet de dupe worden van het gedrag van sommige hondenbezitters in Usquert. Hondenbezitters die zich kapot moeten schamen dat ze niet even naar een plaats willen lopen waar het achterlaten van hondenpoep misschien wel kan. Maar dat ze ook nog nooit hebben gehoord van een poepschepje of zakje gaat er bij mij niet in. Dus hondenbezitters in Usquert ...een voetbalveld is geen hondenuitlaatplaats….