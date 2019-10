Training SV Bedum Oldstars in het teken van een diepterecord

Een diepterecord, zo mocht het aantal van zestien actieve voetballers voor de SV Bedum Oldstars-training van woensdag 16 oktober wel genoemd. Een training die in het teken van alles met de bal zou staan.Voor de training kwam niet alleen ‘Ruinerwold’, de boerenprotesten en de gekte in het Midden-Oosten ter sprake maar ook het optreden van Linda de Mol, Merel Westrik en Özcan Akyol in DWDD was onderwerp van gesprek. Het ‘supertrio’ had het over een nieuw programma, het kippenhok’ wat vanavond, woensdag 16 oktober, zijn première heeft en wat de concurrentie van een Champions league van Ajax had. Dom gelul natuurlijk want alles wat er vanavond gespeeld wordt maar geen duel van de Amsterdammers. Maar de qua in programma’s opdraven ‘half broer’ van Peter R bleef het maar volhouden waar de dames en ook Van Niekerk vrolijk in meegingen. Rond 09.45 klonk vervolgens het fluitje en was het de hoogste tijd voor de ‘rondetafelconferentie’. Een conferentie in een kleine bezetting want er waren meer stars niet dan wel. Ziekte, blessureleed, stedentrips, vakanties en in het geval van onze bokser Mike om zich paraat te houden mocht ‘Oom Donald’ of die andere gek, Erdogan, nog ergens een Poffert op hun neus verdienen , zorgden dat er zestien actieve voetballers aanwezig waren. Zestien voetballers die een warming up kregen voorgeschoteld die bestond uit oefeningen met de bal in combinatie met rek en strekoefeningen. Een prima warming up die door allen uitstekend werd verteerd. Na dit zeker niet vervelend begin was daar de ruimte voor een positie/partijspel in de kleine ruime. Een oefenvorm die niet onderschat moet worden omdat de intensiteit van deze vormen als hoog moet worden ingeschaald. Zo bleef het nog steeds, ondanks een twintigtal afwezigen, een prima training die uiteraard werd besloten met een partijspel 8:8. Vier partijen van 4: 4 maken zou, gezien de actieradius van enkele stars, even teveel van het goede zijn. Zo werd het dus een partij 8:8 wat zorgde voor een duidelijke toename van het publiek. Waar je in stadions steeds meer lege plekken ziet en ook het bij het amateurvoetbal de bezoekersaantallen steeds meer te wensen overlaten was die woensdagmorgen anders. Meer publiek zorgt vaak ook voor meer adrenaline wat soms goed maar ook wel eens niet goed uitpakt. Zo speelde ‘Oranje’ deze woensdagochtend niet goed. Gezien de geluiden op zaterdag en maandagmorgen was dat bij het grote Oranje ook het geval. Was het daar de tegenstanders die in de weg liepen, woensdagmorgen speelden andere factoren een rol. Zo waren er ‘Oranjehemden’ die lijm aan de ‘poten’ hadden zodat het balletje niet wilde rollen. Wanneer je vervolgens tegen een ploeg speelt waar het balletje wel rolde heb je als het ‘andere Oranje’ een probleem. Een probleem wat er ook kwam want na een snelle goal van Oranje was het ‘Paars’ dat de regie overnam en al snel op voorsprong kwam door twee treffers van Bram, een van Piet, een van mijn linkervoet, na prima voorbereidend werk van Ronald, en eentje via de kleine ‘Tonie’ van Tonnie. De Bomber was deze morgen niet zo scherp als een stanleymes maar kwam toch op de scoringslijst van Nanno te staan. Wie ook onder tussen de toeschouwers stond was Jaap Dekker. Jaap speelt met zijn team, FC Groningen Oldstars, volgende week tegen de ‘golden oldies’ van Werder Bremen en wou even kijken of de selectie van de, Oldies ’misschien links of rechts nog wat versterkt kon worden. Naar ik begreep zijn er wel wat lijntjes uitgelegd maar ik heb begrepen dat ik niet tot de kandidaten behoor want mijn ‘zaakwaarnemer’ heeft niets uit het FC Groningen-kamp vernomen. Zo kwam er een einde aan weer een training op een dag dat de Boeren onderweg waren naar Den Haag, op internet een vakantieverblijf in Ruinerwold werd aangeboden en vanavond de eerste aflevering van ‘Het kippenhok van Merel’ wordt uitgezonden en het na schrijven van onze belevenissen tijd was voor pannenkoek eten met mijn ruim eenjarige kleindochter Maud die van alles uitvreet wat opa leuk vind.