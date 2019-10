Speler van het weekend Ferdi Wit(ZEC)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een speler van het weekend. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.Zaterdagmiddag stond ik langs de lijn bij het duel Stedum-ZEC. Aan beide kanten ontbraken de nodige spelers en het aantal afwezigen bij de gasten bijna een compleet elftal bedroeg. Iets waar trainer Bert van der Meer niet over zeurde want zo zei Bert, we moeten het doen met de spelers die er wel zijn. Waar er spelers ontbraken door ziekte, blessures of een schorsing was aan de kant van ZEC doelman Jacco Knol afwezig door werkzaamheden. De goalie van de Zandeweersters is, althans dat is mijn mening, de beste keeper die er in zaterdag 5D rondloopt en zou met zijn kwaliteiten bij veel ploegen op het Hogeland eerste doelman zijn. Maar zaterdag ontbrak Jacco en was ook tweede keeper Marnix Hol niet beschikbaar. Dat zorgde dat er een beroep gedaan moest worden op Ferdi Wit die normaal gesproken in een van de lagere teams van de Zandeweersters keept. Ferdi is de zoon van Cor Wit die als doelman jaren geleden ook als een van de betere keepers op het Hogeland gezien mocht worden. In het duel tegen Stedum maakte Ferdi Wit een prima indruk en liet hij, een aardje naar zijn vaartje, zien dat hij voor de ‘duvel’ niet bang is. Nu heeft de 24-jarige doelman daar ook wel het postuur voor. Want wanneer de doelman zaterdagmiddag zijn goal uitkwam dan kwamen er een paar kilootjes aan. Maar waar ik nog meer verrast over was waren de razendsnelle reflexen van Ferdi die daar Stedum een paar keer van scoren afhield. Zo werd het de wedstrijd van Ferdi Wit die zaterdagmiddag liet zien dat hij een talentvolle doelman is die, wanneer er een paar kilootjes afgaan, in de toekomst kan uitgroeien tot ‘de Beer van Zandeweer’