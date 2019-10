Mijn weekendmoment: ,De voetbalwereld is ziek’, Johan.

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijk.,De voetbalwereld is ziek’, Johan, was het bericht wat zondagmiddag op mijn telefoon binnenkwam. Een bericht wat niet veel later gevolgd werd door een beltoon als teken dat ik gebeld werd. Het was degene van het berichtje om even uit te leggen wat hij bedoelde met het berichtje. Ik wist niet wat ik hoorde toen de ‘boodschapper’ vertelde dat een wedstrijd tussen twee O8-teams bijna uit de hand was gelopen omdat er ouders/leiders waren die zich niet konden gedragen. Een bal als ouder/leider stiekem tegenhouden en dan nog verbaasd zijn dat de arbiter/spelleider een corner geeft om vervolgens een grote ‘bek’ op te zetten. Wanneer je dit hoort dan moet je inderdaad tot de conclusie komen dat de voetbalwereld goed ziek aan het worden is. De rest van de wereld staat al in ‘brand’ maar ook de voetbalwereld is hard op weg om ook die kant op te gaan. Neem alleen de steeds meer toenemende haat waar het gaat om het presteren van Nederlandse ploegen in Europa. Er zijn leeghoofden bij die vinden het prima wanneer een van de vier, en dan vooral Ajax, zijn Europese wedstrijden verliest. Dat is in mijn ogen te zot voor woorden maar hoort bij de tegenwoordige tijd. Een tijd waarin met kritiek kunnen omgaan voor sommigen steeds meer een lastig verhaal wordt. Na het telefoontje, terwijl ik ergens langs de lijn stond, bleef het voorval van de corner in mijn hoofd zitten. Op dat moment stond ik voor de tweede keer naar een duel te kijken in een klasse waar geen ploeg uit kan degraderen. Waar er bij een duel tussen twee O8-teams van alles werd gedaan gebeurde dat bij de twee seniorenwedstrijden juist niet. Want ik keek zaterdag naar een wedstrijd waarin de ploeg op achterstand niets deed en op zondag werd er door de ploeg op achterstand niet aanvallend gewisseld. Toen ik zondagmiddag naar huis reed dacht ik terug aan twee duels en een bijzonder voorval, en ik bedacht mij, dit was weer een raar weekend. Want ook plaatste ik het bericht dat ik alles wat ik voor deenmag schrijven niet meer via Puurvoetbalonlinegaat komen. Dit omdat ik er niet alleen klaar mee was maar ook omdat de directie van NoordPers de verslagen graag exclusief voor zijn abonnees wil houden. Een beslissing die ik volledig begrijp en ook aan mee zal werken. Maar er waren voldoende die dachten dat ik helemaal ging stoppen met en Puurvoetbalonline of zelfs met het schrijven van verslagen en het maken van interviews voor de kranten. Ik moet zeggen, daar is geen seconde bij mij sprake van geweest want nog steeds zorgt het langs de lijn staan of een interview mogen maken voor het nodige plezier. En zolang mijn steun en toeverlaat nog niet ‘piept ‘ van, moet je nu al weer weg, hoop ik dat nog een aantal jaartjes te mogen en kunnen doen. En dat geldt ook voor Puurvoetbalonline, en waar ik nu bijna tien jaar mee onderweg ben. Ook die website zal ik in stand houden omdat er voor mij een bijzondere reden is om dat te blijven doen. Deze zomer reikte Gerald Gras voor de derde keer de keepersbokaal uit. Een bokaal horend bij het klassement van de minst gepasseerde keeper en waar ik met Puurvoetbalonline exclusief mee ben. Precies eender zoals de, dat is met de topschutter klassement. En natuurlijk zijn er ook op dat gebied na-apers, waar ik gelukkig nog geen last van heb, wat dus ook op dat gebied laat zien dat de voetbalwereld steeds zieker aan het worden is. Zo werd het dus een bijzonder weekend waarbij er trainers waren die niet wilden winnen, ouders daar anders over dachten en ik hoop dat ik nog heel lang in het weekend ergens voor delangs de lijn mag staan. Maar dat ook de voetbalwereld ‘ziek’ is klopt helaas wel.