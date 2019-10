Geen verslagen meer op Puurvoetbal… en het is goed zo…

Soms heb je even een zetje nodig om tot een besluit te komen die je al langer had willen nemen.. wel een beetje klaar met dat gezeik over ....Het bovenstaande zette ik vanmorgen op de sociale media en wat gaat/ging over het plaatsen van ‘mijn’ OC-wedstrijdverslagen op mijn website Puurvoetbalonline. Al langer had ik het gevoel dat ik er wel een beetje klaar mee was om de door mij geschreven verslagen van voetbalwedstrijden op mijn website te plaatsen. Sinds de sociale media de wereld steeds meer is gaan beheersen is het ook steeds meer een gewoonte om mij aan te spreken/beledigen over iets waar in dit geval ook de Ommelander Courant bij wordt betrokken. Want nu ik aan mijn elfde seizoen als verslaggever ben begonnen weet ik ook wel dat men weet dat ik zaterdag of zondag voor de krant met de meeste aandacht voor de regionale sport naar de velden kom. Want deze week was het weer een keer weer raak op dat gebied en wat mij deed beseffen dat het maar klaar moest zijn met het plaatsen van mijn verslagen. Gezien de uitlatingen op dinsdagochtend, het ‘slachtoffer’ had waarschijnlijk de OC gelezen, besloot ik echter om mijn verslagen nog één keer te plaatsen. Dit omdat ik mij de mond niet wilde laten snoeren door iemand die in theorie mijn kleinzoon had kunnen zijn. Maar ik baalde enorm van dat moment en wat ook bleef hangen. Na een bezoek aan het westen, waar de lach en een traan deze keer onze kompanen waren, reden we vrijdag terug naar Groningen en besloot ik in de middag de verslagen te plaatsen. Verslagen die ik ondertussen weer verwijderd heb omdat er opeens een ‘zetje ‘ kwam wat zorgde dat ook mijn verslagen exclusief voor de Ommelander Courant zouden blijven. Zo zorgde het ‘zetje’ voor een versnelde beslissing waar ik volledig achtersta en die ik ook niet meer terug ga draaien. Want het niets meer plaatsen op de sociale media gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat ik in de toekomst ‘gewoon’ in mijn gezicht voor van alles en nog wat wordt uitgemaakt als ik een 'geen goed nieuws-verslag' schrijf, Maar dat zal bij de jeugd wel anders werken dan bij deze zestigplusser die heeft geleert dat ‘face to face’-contact vaak zeer verhelderend werkt …