Speler van het weekend Jordan Muller(Corenos)

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in het weekend, en op welke manier dan ook, op is gevallen.In het weekend van 5 en 6 oktober stond ik bij twee duels langs de lijn wat betekende dat ik voldoende keuze had om tot een speler van het weekend te komen. Maar na de wedstrijd Warffum-Corenos had ik mijn keuze al min of meer bepaald want beter dan de speler die ik op het oog had kon het een dag later niet worden. Het eerste half uur van het duel tussen Warffum en Corenos was niet het half uur van Corenos. Er lukte niet veel aan de kant van de formatie van Marco Pesiwarissa en zijn assistent Arie Duinkerken. De 2-0 voorsprong voor de thuisploeg was dan ook dik en orde al was er bij de gasten een speler die in het eerste half uur probeerde om zijn team op sleeptouw te nemen. Onvermoeibaar bleef hij van links naar rechts over het veld sleuren en daarom was het ook niet vreemd dat hij het voorbereidend werk deed voor de belangrijke aansluitingstreffer. En niet veel later was Jordan Muller ook bij de gelijkmaker voor zijn ploeg betrokken. Iets wat ook gold voor de tweede helft toen Corenos ontketend was en Warffum op een 8-2 nederlaag werd getrakteerd. Acht treffers waar Jordan Muller bij vijf was betrokken. Zelf scoorde de met afstand beste man op het veld niet maar met zijn inbreng was hij wel enorm belangrijk. Jordan speelt ondertussen voor het derde seizoen in het eerste elftal en hoe vreemd, misschien is de degradatie van Corenos wel de ‘redding’ voor talenten zoals Jordan, maar ook voor Chris Uil, Raymon Balkema en Joran Knot, geweest. Even een stapje terug, en niet hoeven ‘beuken’ tegen degradatie, om vervolgens weer twee voorwaarts te kunnen zetten. Dat ze kunnen voetballen, en met Jordan zaterdag als de beste van de vier, hebben ze te weinig mogen laten zien maar wat ze nu in de vijfde klasse kunnen etaleren. Want als voetballiefhebber heb ik zaterdag met volle teugen genoten van een Jordan Muller die dit Corenos nog veel plezier gaat bezorgen