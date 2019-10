Mijn kleinzoon wil nu al graag voetballen….Dat dacht ik dus niet.

Mijn kleinzoon Morris wil graag voetballen en dat is leuk. Maar niet als je als jongetje van nog geen drie jaar naar een ‘voetjebal-school moet waar je voor een ‘les’ van vijfenveertig minuten dertig keer 10.50 euro voor mag betalen.Ik moet zeggen dat ik nog nooit van een ‘voetjebal-school had gehoord maar in een voetbalwereld waar het frame-voetbal zijn intrede al heeft gedaan, en we binnenkort rollator-voetbal kunnen verwachtten, is niks meer gek. Gisteravond kwam mijn dochter met de opmerking dat Morris graag wilde gaan voetballen. Iets wat ik niet vreemd vond met een pappa die voetbalt en twee opa’s die ook in competitieverband hebben gevoetbald en waar een nog steeds met regelmaat een balletje trapt. Ik ging er een beetje vanuit dat het voetballen van Morris over een jaar ging gebeuren want dan is het manneke ruim drie jaar en is hij bijna kabouter. Maar ik had het fout vertelde Krista want Morris kon als ruim 2-jarige al op voetjebal. Vanuit Haarlem werd er even een prijslijst doorgestuurd naar Ezinge en ik wist, de gekte is toegeslagen. Voor een ‘les’ voetjebal moest 10.50 euro betaald worden en dat dertig keer. Want wil je kind de nieuwe Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt worden dan moet je wel investeren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen groot liefhebber ben van kabouter voetbal en dus helemaal niet van voetjebal voor kinderen tussen 2 en 5 jaar jong. Dat noemde ik ook zo tegen mijn dochter met de opmerking dat hij voorlopig nog maar een balletje moest trappen met zijn pappa of wanneer de opa’s op bezoek kwamen. Bij dertig lessen voor ruim driehonderd euro heb ik het idee van een stelletje ‘laaielichters’ die over de ruggen van kleine kinderen en domme ouders hun zakken willen vullen. Op de site staat als warmmaker dat ze wel een setje kleding krijgen maar wat bij alle voetbalscholen of kampen gebeurt. Ik heb de site even bekeken en tegen mijn dochter gezegd, wacht maar tot hij oud genoeg is om lid te worden van een voetbalclub wanneer hij het dan nog leuk vind. Maar blijf ver weg van deze commerciële troep want een tekst als:doen mij beseffen dat de gekte binnen de voetbalwereld alleen maar toeneemt. Kinderen die nog niet eens zindelijk zijn… hoe gek zijn ‘we’ geworden.