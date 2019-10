Training SV Bedum Oldstars in tegen van Lorenzo, Jabbar en Xander

De training van vrijdag 4 oktober stond bij de Oldstars van SV Bedum in het teken van Orkaan Lorenzo, de comeback van Jabbar en de aanwezigheid van gastspeler Xander Anema die samen met een drietal klasgenoten bezig is met een project over het Walking Football in de provincie Groningen.Op woensdag was het nog niet zeker of de training op vrijdag door kon gaan. Naast dat er minimaal tien spelers aanwezig moeten zijn kon het ook zijn dat orkaan ‘Lorenzo’ roet in het eten zou gooien. Want de verwachting van de weerprofeten, die vaak even dom lullen dan onze politici in Den Haag, was dat er bakken vol water naar beneden zou komen. Een omstandigheid die de P van plezier van het toneel zou doen verdwijnen. Maar op vrijdagmorgen was van ‘Lorenzo’ niet veel meer over zodat Jan van Woudenberg, als chef weerbureau Bedum, geen reden zag om tot een afgelasting over te gaan. Dat zorgde dat er om 13.30 uur veertien stars aanwezig waren en die zagen dat er een gastspeler aan kwam sluiten. Naar aanleiding van het rapport wat Xander Anema en drie klasgenoten hadden geschreven over het Walking Football had ik de voetballer van Middelstum 1 uitgenodigd om op woensdagochtend een training te bezoeken. Helaas passte dat niet binnen zijn schoolactiviteiten maar wat niet gold voor de vrijdagmiddag en hij voorstelde om deze vrijdag langs te komen om zelf te ervaren hoe het Walking Football in Bedum werd gespeeld. In de partijvorm bleek al na twee seconden dat het team met de voetballer van Middelstum aan boord spekkoper was. In dat team speelde ook Tonnie en met een kleinzoon van Tonnie die in Middelstum O-10 speelt hadden ze direct een band. Der Bomber kreeg de ballen in het eerste blok van de drie partijtjes namelijk op een presenteerblaadje aangeboden door onze eenmalige aanwinst. Dat zorgde voor een 3-0 stand na het eerste partijtje wat voor Jabbar reden was om een ‘transferverzoek’ in te dienen. De man die een week eerder zwaar geblesseerd het veld had verlaten was wonderbaarlijk hersteld van zijn blessure. Allerlei smeersels, speciale thee en een week lang een maaltijd met Walvissoep gebakken banaan met rijst en als toetje een mix van paprika, wortels gemengd met magere Yoghurt hadden de blessure verholpen zodat Jabbar vrijdag weer aanwezig kon zijn. Het transferverzoek werd daarom ook ingewilligd omdat het mij niet uitmaakt dat ik van een 3-0 voorsprong naar een 3-0 achterstand wordt overgeheveld. Ik zeg altijd vaak bij alles wat ik doe of wat mij er over mij gezegd wordt, je maakt als eenvoudig verslaggevertje namelijk wat mee, zolang mijn nu ondertussen drie kleinkinderen opa een leuke en lieve opa vinden kan de rest mij een ………. roesten. Zo gingen we dus verder met blok twee waarin er door de ploeg op achterstand iets beter werd gevoetbald. Niet veel maar een klein beetje. Maar de ploeg op voorsprong had niet alleen Tonnie maar ook ‘Mike’ die als bokser in Irak furore had gemaakt. Adem, zo heet ‘Mike’ in het echt, maakt volgens Jan van Woudenberg, en wie ben ik om Jan tegen te spreken, al vorderingen als Walking Footballer. Dat is mooi voor ‘Mike’ maar was wat minder voor ons. Het probleem is dat ‘Mike’ der Bomber als zijn grote voorbeeld ziet en daarom ook dat deed wat der Bomber ook doet en dat is diep weg staan en dan maar hopen dat ze gevonden worden. Je moet altijd eerlijk zijn en daarom zeg ik, mijn plakje cake zou het niet kunnen zijn maar er zijn er ook die lusten graag spruitjes. Zo werd het een middag waarin Tonnie veel scoorde, Mike het doel ook een paar keer wist te vinden, de ploeg op achterstand op achterstand bleef en Xander het prima naar zijn zin had zoals hij na afloop verklaarde. ‘Ik vond het hartstikke leuk. Er zit meer tempo in het spel, voor de fittere mensen een ideale verbetering.”Zo werd het weer een prima training die voor Gertjan Bos even wat minder ten einde kwam. Een verstapping zorgde voor een enkelblessure. Een op het oog ernstige kwetsuur maar met allerlei smeersels, speciale thee en een week lang een maaltijd met Walvissoep gebakken banaan met rijst en als toetje een mix van paprika, wortels gemengd met magere Yoghurt zal ook Gertjan binnenkort weer als een kieviet kunnen lopen….