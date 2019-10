Kloosterburen moet geen ‘calimero’ willen zijn

Na een aantal weekenden met bekerduels die door velen als oefenduels worden gezien staat het komend weekend de tweede speelronde voor de deur. Een tweede speelronde waarin de ene ploeg een vervolg wil geven aan een goed begin en een ander wil zich herstellen van een mindere start.Kloosterburen krijgt zondag bezoek van BNC uit Finsterwolde. BNC wordt gezien als een van de belangrijkste kandidaten voor de titel in 5D. Zo ver is Kloosterburen nog niet en wat ook nog niet verwacht mag worden. Kloosterburen begon het seizoen met een gelijkspel tegen Woltersum en verloor zondag van een stelletje ‘zaalvoetballers’ uit Nieuweschans. Hadden de bezoekers zondagmiddag het spel wat simpeler gehouden dan was de thuisploeg namelijk op een stevige nederlaag getrakteerd. In BNC treft Kloosterburen een ploeg die vorig seizoen in Kloosterburen met 1-4 wist te winnen in een duel dat bol stond van het ‘fysiek geweld’ van de formatie uit Finsterwolde. Zelf zag ik de ploeg later in het seizoen in Warffum spelen en inderdaad waren er een aantal spelers die het van hun fysieke kwaliteiten moesten hebben. En dat laatste is nu net iets wat er ook dit seizoen nog bij Kloosterburen ontbreekt. Niet dat je daar als voetballiefhebber blij van wordt om ‘houthakkers’ aan het werk te zien maar je hebt wel fysiek nodig om een achterhoede onder druk te zetten of om op het middenveld of verdediging een aanval te ontregelen. En dat kan Kloosterburen nog niet brengen in een competitie waar ze meer fysiek ingestelde ploegen gaan ontmoeten. Daarom denk ik, maar ik hoop oprecht dat ik ongelijk krijg dat ook dit seizoen een moeizaam verhaal gaat worden. Natuurlijk is het prachtig, en te prijzen, dat de trainingen goed bezocht worden maar ook daar win je de ‘oorlog niet alleen mee. Er is ook iets als voetbalgogme wat je moet hebben en wat je ook als zodanig moet gebruiken. Een mooi voorbeeld daarbij is dat je weet dat wanneer een bepaalde scheidsrechter langs komt je daar op in moet spelen. Bij de een kun je nu eenmaal meer zeggen dan bij een andere. Als spelersgroep en staf moet je daar slim mee omgaan. Helaas gebeurde dat zondag tegen Nieuweschans niet en dat was niet slim. Nu werd het na de pauze een kaartenfestival door kaarten die formeel terecht gegeven werden maar die anders opgelost hadden moeten en kunnen worden. Want Kloosterburen moet niet in de rol van ‘calimero’ kruipen want dat is helemaal niet nodig. Want prima roepen dat je aan het bouwen bent maar daar hoort ook het leren van voetbalgogme bij. Zondag is BNC natuurlijk de favoriet maar wat niet erg is. Maar ga als Kloosterburen brutaal voetballen en laat je niet leiden door ‘onderbuikgevoelens’ van , wij zijn klein en zij zijn groot. Want doe je dat dan worden het geen vijf zeges en drie gelijke spelen wat de doelstelling is. En dat is iets wat jammer zou zijn want dat is iets wat de club Kloosterburen niet verdiend.