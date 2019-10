Training SV Bedum in het teken van regen maar vooral ‘Hansie Hansie’

Voor een keer werd er door de SV Bedum Oldstars op dinsdagmorgen getraind, een training die in het teken stond van regen en een mededeling van ‘Hansie Hansie ‘Drenth.Voor een keer moest de training verplaatst worden naar de dinsdag omdat de woensdag de velden in Bedum bezet waren i.v.m. een sportdag. Door de lange files in Nederland, door een combinatie van slecht weer en terecht protesterende boeren arriveerde ik wat later in Bedum. Daar waren Hans Spier en Jacob Venema al gearriveerd want beide mannen waren jarig geweest en vonden dat hun traktatie op tijd op de bar moest staan. Er waren deze dinsdagmorgen minder ‘stars’ dan gebruikelijk maar ergens was dat logisch. Een combinatie van slecht weer, een bezoek aan het Malieveld in Den Haag of andere verplichtingen zorgde voor een diepterecord. Er waren namelijk maar zeventien spelers die deze morgen konden trainen. Nadat het bekende riedeltje had geklonken kreeg niet veel later Hans Drenth het woord. Hans kreeg het woord om te kunnen vertellen dat een beknelde zenuw, en waar niets aan was te doen, zorgde dat hij niet meer zou kunnen voetballen. Voor de man van de kreet ‘voetbal is oorlog en anders mak ik oorlog was dat zichtbaar geen gemakkelijke uitspraak en wat iedereen begreep. Even was het stil in de kantine omdat je dat iemand, die zoveel plezier beleefde aan het voetballen dat niet gunde. Natuurlijk komt er vroeg of laat voor iedereen een einde aan het voetballen. Maar dan nog mag je hopen dat jezelf de beslissing kunt maken door te zeggen, het is mooi geweest i.p.v. dat een doctor zegt van, het voetballen, zal niet meer gaan. Gelukkig blijft Hans wel bij het Walking Football betrokken als scheidsrechter en mochten er meerdere arbiters zijn, als de VAR. Na dit vervelende intermezzo gingen we kleden voor een training die werd geteisterd door slagregens die het veld doorweekt maakten. Na de warming up met en zonder bal ging het snel naar de partijvormen en wat natuurlijk een juiste keuze was. Dat gebeurde met teams die kleiner waren dan normaal maar dat was nu even niet anders. Ook tijdens het mini-toernooi kwam de regen met bakken uit de lucht maar een beetje voetballer vindt dat juist prima omstandigheden. Ons team, kende een wat wisselende prestatiecurve. Werd de eerste partij, door twee goals van Tonnie Niemeijer, met 2- 1 gewonnen, in partij twee ging dat even anders. Tegen een geoliede machine, met Klaas Kruizenga en Cor Smid als ‘lopers’, konden wij het schudden omdat we niet goed hadden geluisterd naar waar Dick Advocaat altijd op hamerde. De tegenwoordig coach in ruste, al weet je het met Dick nooit , zette eerst een degelijke defensie neer en ging vervolgens verder bouwen. Wij deden het iets anders en organiseerden een ‘open huis’ waar ‘team Smid/Kruizenga’ prima raad mee wist. Dat zorgde voor een 5-1 nederlaag die natuurlijk wel even rechtgezet moest worden. Terwijl de regen nog steeds met bakken vol uit de lucht viel en de eerste voorzichtige plassen op de grasvelden zichtbaar werden liep het bij ons op een manier die deed denken aan het tikkie-takkie-voetbal van Ajax tegen FC Groningen. Waar de Amsterdammers de Groningers de schoenen van de voeten speelden lukte ons dat ook bijna. Via prima aanvallen werd er acht keer gescoord, mistte Bomber Tonnie 23 ½ kans en lieten we ons de tegenstander drie keer scoren. Nadat er tijdens het uitlopen nog even een greep in de moppentrommel was gedaan werd eerst de warme douche opgezocht en niet veel later de gezellige kantine waar het bier koud stond, en ook gewoon bleef staan, de hapjes in de dozen bleven en het opeens over het ‘Wereld Dierendag-toernooi in Amsterdam ging. Opeens was daar de vraag waarom wij daar niet aan deel konden nemen. Een vraag die gesteld werd door iemand die niet op de hoogte was van het reglement om aan dat toernooi te mogen meedoen. Het reglement schrijft namelijk het volgende voor:-Je moet meer dan 50 duels in het betaald voetbal hebben gespeeld.-Je moet tweebenig zijn.-Je moet per seizoen minimaal 5x per voor ‘je club in de maatschappij’ op pad.-Je moet NIET versneld willen voortbewegen om het spelletje leuker te maken, en niet onbelangrijk, je moet ook op de foto willen met Sjaak Swart .De vragensteller vond de eerste eis logisch, de tweede ook en ook nummer drie was logisch. Nummer vier begreep hij ook maar bij eis vijf waren er wat bedenkingen en wat ik wel kan begrijpen. Met een bus voor een foto met Sjaak naar Amsterdam……ik moet er niet aan denken