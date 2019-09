SV Bedum Oldstars: Tonnie Niemeijer gaat niet voor FC Groningen op de knieën

De training van de SV Bedum Oldstars stond deze week in het teken van veel afwezigen, (bijna)alles met de bal en het waardeloos scoutingsapparaat van FC Groningen.Veel stars hadden zich afgemeld, sommige stars niet en er waren die zich wel kwamen melden maar niet konden trainen. Dat zorgde dat er twintig matadoren aanwezig waren voor een training die ook vandaag in het teken stond van oefeningen met loopladders waarbij de trainer het aan de spelers over liet hoe men de ladders wilde bedwingen. Over de verdere training valt niet heel veel te vertellen behalve dat de partijtjes 5:5 voor een enkeling wat aan de pittige kant waren. Dat kan want niet iedereen is na de zomerstop al dusdanig opgetraind dat een partij 5:5 een simpel plakje cake is. Maar tot zo ver over de training van deze woensdagochtend die gelukkig niet in de regen plaats vond maar wel onder een grijs wolkendek waarbij de temperatuur aangenaam was. Voor de training is er rond 9. 45 uur altijd een bescheiden fluitsignaal als teken dat er nog wat ‘dienstmededelingen’ zijn zoals die dat de training van 2 oktober verplaatst is naar dinsdag 1 oktober. Dit omdat de sprieten op het hoofdveld weer de juiste kleur krijgen en even opgekamd moeten worden. Na deze mededeling had ook Nanno nog een mededeling. Voor het ‘Werelddierendag-toernooi’ in Amsterdam had het Walking Football-team nog twee plaatsen vrij in de bus die het gezelschap naar Amsterdam moest brengen. Humor is mijn teamgenoten niet vreemd en direct werd er naar mij gewezen als een van de kandidaten. Helaas moet ik mij voetbalmaten teleurstellen, ik ga nog liever bij het programma ‘Tijd voor Max’ op de tribune zitten dan dat ik waar dan ook aan een toernooi mee ga doen. Wanneer je dit schrijft weet je dat je er op afgerekend wordt wanneer je wel een keer mee gaat doen maar voor mij gaat meedoen aan een toernooi nooit meer een thema worden. Op mijn rit naar Ezinge moest ik terugdenken aan de training van eerder op de dag en ik wist, het Walking Football-keurkops van FC Groningen gaat dat ‘Werelddierendag-toernooi’ niet winnen. Want precies eender dan in alle geledingen binnen de FC wordt er ook bij de Walking Footballers niet goed gescout. Dat durf ik te stellen omdat ik uit betrouwbare bron weet dat onze ‘Bomber’ Tonnie Niemeijer nog steeds niet door de staf van de FC Groningen Oldstars is bekeken laat staan benaderd. Tonnie ‘der Bomber’ Niemeijer scoorde op de laatste twee trainingen in totaal negen keer en wordt dus niet benaderd door FC Groningen. Barry Hughes lag ooit bijna hijgend voor de deur bij Ruud Gullit omdat hij hem graag naar Haarlem wilde halen. Riemer van der Velde en Piet de Visser reisden de hele wereld over om talenten op te sporen maar de ‘spionnen’ van de trots van het Noorden zijn in geen velden of wegen te bekennen. Als FC Groningen wil je toch een goed figuur slaan op een belangrijk toernooi. Dan wil je het team ‘Sjaak and Friends of een van die ‘BVO’s, waar even veel betaald voetballers in mee rennen dan dat er voetbalstadions op Lapland zijn, toch een draai om de oren geven. Maar dan moet je wel scouten omdat het fenomeen ‘doorselecteren’ binnen het betaald voetbal een veel gehoorde kreet is en wat ook op een Walking Football-team van toepassing moet zijn . Helaas gebeurt dat niet of te weinig waardoor de FC Groningen Oldstars dus met een team met te weinig kwaliteit naar ‘Sjaaksparty’ af gaat reizen. Maar dat is wel iets wat bij de FC past want teveel vaste supporters van de hoofdmacht vallen ook nog niet van hun stadionstoeltje waar het gaat om de verrichtingen van hun favorieten. Iets wat ik niet vreemd vind wanneer je een veel scorende spits als Tonnie Niemeijer al laat lopen. Voor de zekerheid heb ik ook even contact gezocht met de zaakwaarnemer van Tonnie, Mineola Roala. Ik vroeg hem of er echt clubs in onze spits geïnteresseerd waren en waar ik een bevestigend antwoord op kreeg. Er waren een vijftal clubs dat interesse had maar daar was FC Groningen niet bij. En Tonnie, in het dagelijks leven zaakwaarnemer van kleinzoon Nick , wilde in de buurt van zijn vertrouwde omgeving blijven. En vandaar dat hij heeft besloten om bij de SV Bedum Oldstars te blijven want, zo was zijn opmerking vanmorgen, met mijn kwaliteiten ga ik toch niet op de knieën voor FC Groningen.” Dat laatste ben ik helemaal met hem eens maar ik weet nu al dat het voor de Walking Footballers van FC Groningen een lastige opgave wordt om in Amsterdam een goed figuur te slaan of…. Nanno en Jaap moeten hun ‘vriend’ Sjaak een beetje gaan pleasen zodat ze ook wat duelletjes mogen winnen.