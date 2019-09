Man of the match Eenrum-Engelbert : Erwin Spanninga

Twee seizoenen geleden was daar de vraag of ik ook wat had met het geven van cijfers aan spelers, trainers en scheidsrechters zoals in de eredivisie wekelijks gebeurde. Een vraag die mij aan het denken zette om vervolgens te komen tot een ‘man of the match’. Geen uitverkiezing waar prijzen of punten mee te verdienen zijn, maar gewoon die speler er uit pikken die mij in een wedstrijd, en op welke manier dan ook, op was gevallen.Zondag was ik aanwezig bij het duel tussen Eenrum en Engelbert. Een duel waarin de Eenrumers het zonder hun eerste doelman Alex Plat moesten doen. De doelman had in het vriendschappelijk duel met Warffum een blessure opgelopen waardoor hij het doel niet zou kunnen verdedigen. Dat zorgde dat Eenrum een beroep moest doen op Erwin Spanninga de doelman van het tweede elftal. Ik moet eerlijk bekennen dat ik de naam weleens had gehoord maar meer ook niet. Wat dat betreft wist ik meer van zijn te vroeg overleden vader Louwke die ik beschouw als een van de betere keepers die Eenrum ooit heeft gehad. Maar de zoon van keepte zijn wedstrijden in het tweede elftal van Eenrum en had wat dat betreft een aardje naar zijn vaartje want ook Louwke keepte een groot aantal jaren in een van de lagere teams van Eenrum. Niet omdat hij betere keepers voor zich had staan maar meer omdat hij toen niet de motivatie had om voor het eerste elftal te gaan. Dat veranderde met de komst van de helaas ook veel te vroeg overleden Anton de Best. De jonge trainer wist Louwke wel zo ver te krijgen dat hij voor het eerste elftal ging en waar Eenrum een aantal jaren plezier aan heeft beleeft. Het postuur van Louwke kennende, een type Jan van Beveren dus slank, verwachtte ik dit zondag ook een beetje bij zijn zoon Erwin. Maar de zoon van had duidelijk een ander postuur want hij was niet alleen kleiner dan zijn vader maar had ook wat meer kilo’s om in de strijd te gooien. Natuurlijk was het even wennen voor de 25-jarige doelman die nog nooit eerder zijn opwachting in het eerste elftal had gemaakt. Maar na een wat lastig begin herstelde hij zich keurig met als hoogtepunt de strafschop die hij fantastisch uit de linkerbenedenhoek tikte. Ook in de tweede helft deed de doelman geen gekke dingen al had ik wel stiekem het idee dat zijn vader de 2-2 van Engelbert wel had weten te voorkomen. Maar eerlijk is eerlijk, aan de gelijkmaker ging wel een stevige fout in de defensie van de Eenrumers aan vooraf. En dat zorgde er uiteindelijk toch voor dat Erwin Spanninga mijn man of the match werd. Want had hij in de eerste helft de strafschop niet gestopt dan had Eenrum zondagmiddag het duel zeker weten verloren.