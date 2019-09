Mijn weekendmoment: Een ‘stadionverbod’ in het amateurvoetbal is zo gek nog niet

Ieder weekend gebeurt er rond een wedstrijd in het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets waar je soms met bewondering, respect, ontroering, pret maar ook vaak met verbazing of afgrijzen naar kijkt.Dit weekend ging het amateurvoetbal weer los. Het geneuzel, door de KNVB ook wel bekervoetbal genoemd, is klaar en nu gaan we echt voetballen. Dat zorgt dat ook de supporters weer scherper zijn waarbij er zijn die soms een aardig doorgeslagen indruk maken. Zo was ik zondagmiddag in Eenrum bij het duel Eenrum-Engelbert. Een duel dat onder leiding stond van scheidsrechter Tuinstra die zondagmiddag een prima wedstrijd floot. In de eerste helft kreeg de arbiter al het nodige naar zijn hoofd geslingerd door een deel van de Eenrum-aanhang. De arbiter gaf Engelbert namelijk een strafschop die zo terecht was als terecht maar kan zijn. Dat zorgde voor het nodige commentaar langs de lijn van het trainingsveld wat op dit moment even het hoofdveld in Eenrum is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niets van begreep. Wat ik wel begreep was de commotie richting het ‘slachtoffer’ aan de kant van de gasten. Want Engelbert –captain Mike Kroeze maakte het nodige theater waar de arbiter een gele kaart voor had kunnen geven. Dat deed scheidsrechter Tuinstra echter niet en wat hem op wat tirades kwam te staan. Tirades die er ook in de tweede helft met regelmatig klonken terwijl het denk ik handiger was geweest om de energie te steken in het steunen van hun favorieten. Want het jonge Eenrum had het verdomd lastig tegen het iets meer geroutineerde Engelbert dat na vijfenveertig minuten al met 5-2 voor had kunnen of zelfs moeten staan. Maar i.p.v. de eigen ploeg steunen bleef het een gaan en komen van scheldpartijen die nergens op gebaseerd waren en waar je als neutrale toeschouwer het zijne van dacht. Natuurlijk hoort emotie bij het voetballen maar het doorslaan in je emotie is geen goede zaak. Je hoeft geen kenner te zijn om te weten dat het jonge Eenrum het dit seizoen niet gemakkelijk gaat krijgen. Dat is iets wat ook trainer Klaas van der Ploeg onderkent en waar hij zijn jonge spelersgroep ook mee helpt om zich door te ontwikkelen. Dat doet hij door geen ‘rare’ dingen te roepen maar door gewoon aan de slag te gaan met een leergierige spelersgroep. Vanmorgen las ik het artikel over Heerenveen-aanvaller Jens Odgaard die werd uitgefloten door een aantal ‘supporters’ van Heerenveen dat zelf nooit hoger heeft gespeeld dan ‘FC Beukennoot 20 ‘ omdat hij een strafschop niet raak wist te schieten. Dat zijn dingen die niet echt opschieten. Daar help je niemand mee en dat gevoel had ik ook waar het gaat om het gedrag van enkele supporters in Eenrum. Want vroeg of laat gaat dat gedoe tegen arbiters, en wat in dit geval ook nog eens nergens op gebaseerd was, tegen je eigen ploeg werken. En dat is nu net iets wat dit jonge Eenrum niet kan gebruiken. Daarom hoop ik dat dit ‘gedoe’ niet te vaak gaat gebeuren en anders moeten er ook in Eenrum maar ‘stadionverboden’ gegeven worden.